VÍDEO | Sabadell, protagonista d'un gag de l''Està passant': "S'ha de ser molt 'cutre'..."

L'"experta en inversions" Caterina Divisa –interpretada per Judit Martín– va protagonitzar una escena que va agradar al públic

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 09:51
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 09:57

La capital vallesana va ser protagonista d'un gag satíric al programa Està passant de TV3 en un esquetx que va provocar el riure del públic, dimarts passat al vespre. El presentador del programa, Òscar Andreu, li preguntava a Caterina Divisa, una suposada experta en inversions representada per l'actriu Judit Martín, "què recomanaria als del Sabadell" –referint-se als clients del Banc Sabadell–. Davant d'això, Divisa va respondre, aprofitant l'avinentesa per treure a passejar el mem que hi ha amb l'aparença de la ciutat: "Que marxin d'allà, que és lleig! Tenen dues estacions de Rodalies i quatre d'FGC perquè la gent pugui marxar!".

Quan el presentador va poder reconduir la pregunta perquè l'experta respongués en relació amb l'opa del BBVA al Banc Sabadell, sempre des de la sàtira i el to de broma, va assegurar que "no em convenç" i que "s'ha de ser molt cutre per no pujar dels 3,39 euros per acció als 3,50 euros", bromejava. "Sempre dic als meus alumnes que l'economia no és una ciència exacta, sinó que és una sensació. Si em preguntes ara si l'oferta del BBVA és bona et diré que potser sí. Ara, d'aquí a dos minuts i ja no", exposava Judit Martín, fent del seu personatge. Finalment, tancava el gag dient que "els diners són com el fill dels teus amics: no s'estan mai quiets".

 

