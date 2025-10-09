ARA A PORTADA
-
Belausteguigoitia (BBVA): “No hi ha cap avantatge a esperar una hipotètica segona oferta” Manel Camps
-
-
“Només podem obrir l’alberg per a persones sense llar si estem per sota dels 2 ºC” Jan Cañadell Puigmartí
-
El sensellarisme creix un 145% en cinc anys: "Un problema inesperat et pot canviar la vida en un moment" Jan Cañadell Puigmartí
-
Genís Roca presenta el seu llibre 'La revolució inevitable' a Sabadell: "No vivim encara en una ciutat digital; estem en trànsit" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Detenen una dona per intentar estafar un home de 94 anys a Sabadell
La noia, de 28 anys, ja havia sostret diners al senyor gran anys enrere