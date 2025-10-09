ARA A PORTADA

Detenen una dona per intentar estafar un home de 94 anys a Sabadell

La noia, de 28 anys, ja havia sostret diners al senyor gran anys enrere

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 10:31
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 10:41

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 28 anys per intentar estafar un home de 94 anys a Sabadell. Els fets van tenir lloc el dimarts, 7 d'octubre, quan pels volts de les 11 del matí, una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana va veure a l'avinguda de Matadepera una dona jove que acompanyava un home d'edat avançada que caminava amb dificultat cap a una entitat bancària. Un cop dins, la dona es va adreçar al taulell per intentar treure diners amb la targeta de l’home, però no va poder, ja que la targeta era d’un altre banc. Al cap d'una estona, tots dos van tornar a la mateixa sucursal, però aquest cop tampoc van aconseguir treure diners.

Els agents els van aturar i van contactar telefònicament amb el fill de l’home, qui els va manifestar que anys enrere la mateixa dona li va sostreure la cartilla al seu pare i va treure 3.500 euros sense el consentiment del seu pare. Per aquest motiu la dona va quedar detinguda com a presumpta autora d'un delicte d’estafa.

