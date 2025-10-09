ARA A PORTADA

Sabadell

El Paddock fitxa Toys 'R' Us per a la seva reobertura

Els nous propietaris de l'espai comercial esperen que la botiga de joguines obri d'aquí a 15 dies

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 20:03
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 20:21

La revitalització del Paddock de l'Eix Macià tindrà entre els seus grans exponents una botiga de Toys 'R' Us. Serà la primera botiga d'aquesta companyia a Sabadell i se situarà a la planta baixa, en la cantonada que ocupava Pull & Bear. L'obertura de l'establiment de joguines està previst en els pròxims 15 dies, cap a finals d'octubre.

El gerent de la nova propietat del Paddock, Miquel Monràs, d'Andinvest, explica que les dues parts han arribat a un acord pel qual Toys 'R' Us s'instal·larà de manera temporal, fins al febrer. Aleshores és quan la propietat preveu iniciar obres de reforma del Paddock per transformar-lo en un espai de locals independents, igual que s'ha fet a l'antic Llac Center, ara amb diferents establiments.

D'altra banda, Monràs confirma que s'ha arribat a un acord amb un supermercat, que s'instal·larà a la planta -1 del Paddock. El nom, però, no ha transcendit encara per confidencialitat.

La previsió és que les obres de reforma de tot el Paddock puguin començar l'abril de l'any que ve i durin uns sis mesos, amb la intenció que puguin estar enllestides a final de 2026. Després, però, cada operador haurà d'adequar els seus locals i obrir-los, per la qual cosa l'obertura total al públic està prevista cap a principi de 2027.

