ARA A PORTADA
-
Desxifrant l’ADN de la UAB, un hub vallesà que s'ha fet gran: "Feia les classes al monestir de Sant Cugat" Marc Béjar Permanyer
-
Javier Lafuente: "Volem ser els aliats de les ciutats del Vallès per canviar la comarca" Marc Béjar Permanyer
-
Belausteguigoitia (BBVA): “No hi ha cap avantatge a esperar una hipotètica segona oferta” Manel Camps
-
-
Sabadell va tancar el setembre més plujós des que hi ha registres del Meteocat Jan Cañadell Puigmartí
El Paddock fitxa Toys 'R' Us per a la seva reobertura
Els nous propietaris de l'espai comercial esperen que la botiga de joguines obri d'aquí a 15 dies