Cipo posa xifres a la seva feina: 14 milions d'euros en valor social el 2024

Cipo ha generat 14 milions d'euros en valor social en un any. Així ho han expressat des de l'entitat després de presentar el seu primer informe de Valor Social Integrat (VSI), una metodologia que permet quantificar en euros l’impacte que l’entitat genera més enllà dels resultats econòmics.
Les dades s'han donat a conèixer en el ja tradicional Sopar d’Empreses de Cipo, celebrat el 9 d’octubre a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L’acte ha reunit unes 200 persones, entre representants institucionals, empreses col·laboradores i professionals del tercer sector, en una vetllada que combinava reconeixement, compromís i esperit comunitari.
Un retorn que "multiplica el valor de cada euro invertit"
L’informe indica que per cada euro aportat per clients, socis o donants, Cipo generava un retorn de 2,2 euros en valor social el 2024. I en el cas del finançament públic, l’impacte era encara més notable: cada euro rebut es transformava en 4,5 euros de valor social, amb un retorn del 80% a les administracions públiques. Aquest retorn es feia visible, per exemple, en els impostos que pagava l’entitat o en l’estalvi que suposava evitar prestacions socials a persones que, gràcies a CIPO, trobaven un lloc de treball o un espai d’inclusió.
El VSI diferenciava entre dos grans blocs. D’una banda, el valor social de mercat, que recollia l’activitat econòmica directa —sous, impostos, serveis i productes generats— i que ascendia a 9 milions d’euros. De l’altra, el valor social de no mercat, que mesurava beneficis com el suport a les famílies, la millora del benestar personal o la inclusió social, i que arribava als 5 milions d’euros.
D’aquest darrer apartat, un 70% ha beneficiat directament les famílies, ja que l’atenció que rebien els seus familiars a CIPO els permetia estalviar en serveis privats, suport emocional o assessorament legal. El 20% repercutia en els treballadors i treballadores de l’entitat, a través de la formació, l’acompanyament i les oportunitats laborals per a persones amb discapacitat d’especials dificultats.
L’activitat de Cipo també ha generat valor en el seu entorn més proper —més d’1,1 milions d’euros— gràcies a la col·laboració amb altres entitats, l’acollida d’estudiants en pràctiques, la implicació de voluntariat o la contractació de proveïdors locals.
“El Valor Social Integrat ens permetia posar en xifres el que fa temps sabíem: que l'entitat no només creava ocupació i serveis, sinó també benestar, cohesió social i retorn econòmic per a tota la comunitat”, ha destacat Jordi Garcia, gerent de l’entitat. “Aquest valor compartit donava sentit a la nostra feina de cada dia”, afegia.
Un sopar amb nom de dona
El Sopar d’Empreses, que ja s’havia consolidat com un espai de trobada i reconeixement entre empreses, institucions i administracions, servia també per posar en relleu el paper de la dona en el món econòmic i empresarial. La trobada volia visibilitzar com Cipo contribuïa al desenvolupament professional i personal de mares, germanes i cuidadores d’usuaris del Centre Ocupacional.
En la seva intervenció, Joan Madaula, president de CIPO, destacava la feminització del tercer sector i de les cures, qüestionant "la manca de reconeixement social i econòmic" que sovint rebien aquestes professions: “Per què massa sovint, aquestes tasques, assumides majoritàriament per dones, es veien poc valorades i regulades per convenis amb salaris molt inferiors a altres sectors, tot i la seva alta responsabilitat?”, ha plantejat. També ha remarcat la doble discriminació que patien les dones amb discapacitat intel·lectual en el mercat laboral, i defensava “l’economia social com un eix transformador per a una societat més justa, eficient i sostenible”.
L’acte estava conduït per la comunicadora sabadellenca Elisabet Carnicé i comptava amb la ponència de Clara Campàs, membre de la Junta del Cercle d’Economia i cofundadora d’Asabys Partners. La seva xerrada, titulada Oportunitats i reptes en un context macroeconòmic complex, posava èmfasi en el paper de la dona i de la diversitat com a motors de productivitat i innovació empresarial.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, va expressar el seu agraïment i va remarcar la importància que des de l’administració pública es continuï apostant per la contractació de serveis provinents del tercer sector, destacant que “ho feu molt bé, i no hem d’abaixar el nivell d’exigència pel fet que sigueu entitats: compliu, i l’exigència ha de ser la mateixa per a tothom”. També va subratllar la funció de lobby i de reivindicació que aquestes entitats exerceixen davant les administracions, un paper que va qualificar de fonamental.
Per la seva banda, Pol Gibert, Secretari d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, destacava a la seva intervenció que en temps convulsos "parlar de valors no és menor", i va voler reconèixer la tasca de l’equip de CIPO, a qui va definir com a “incombustibles”.