Enderroquen Cal Vinardell, a Gràcia

Gràcia viu aquests dies l’enderroc de Cal Vinardell, una històrica indústria que ocupa el xamfrà de la carretera de Barcelona i els carrers de Narcís Monturiol, Sant Sebastià i Bruc. Es tracta d’una illa en què es mantindrà protegida la xemeneia, de 30 metres d’alçada obra de Francesc Teixidó, col·laborador de l’enginyer Ramon Vall i Rimblas. Segons fonts municipals,“en aquests moments no consta cap llicència d’obres majors en tràmit”, per la qual cosa no està prevista cap construcció de forma immediata. El que sí que s’ha concedit i és el que s’està executant, és la llicència d’enderroc parcial de la finca i s’ha comunicat l’inici d’obres.
Les obres ja estan avançades i veïns de la zona veuen com s’està enderrocant el conjunt industrial. Alguns d’ells han advertit que s’han retirat plaques d’amiant, la qual cosa els ha alertat “perquè no van avisar ningú i si algun veí ho preguntava als treballadors, els responien que si volíem tancar les finestres, millor”, segons relata la Josefina. Precisament, el conjunt industrial es va construir a partir de 1924, tal com recorda la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni protegit de Sabadell. 101 anys després, s’enderroca completament perquè l’edifici no estava protegit en considerar-se que no tenia valor, sí que té aquesta consideració en la xemeneia, que es va aixecar més tard, el 1960.
Cal Vinardell (Vinardell SA) el va fundar Joan Vinardell Camps. Inicialment, es dedicava a l’elaboració de capses de cartró folrades. A partir dels anys 40 del segle passat, l’evolució de la societat va portar el negoci a dedicar-se a la fabricació de tubs de cartró per enrotllar-hi teles i, cap als anys 1950, a fabricar planxes de cartró gris per plegadors de cartró per roba d’home. El catàleg recorda que “a partir de 1959 va començar a elaborar paper reciclat per als seus productes i cap a finals del segle XX també el produïa per a la venda”. En els darrers anys la fàbrica estava tancada i sense ús.
Per ara no s’ha sol·licitat cap llicència d’obres per construir-hi res. En el planejament urbanístic local, aquesta illa està qualificada d’ús industrial d’eixample, de manera que s’hi podria construir una nova indústria. Per aixecar-hi pisos, s’hauria de dur a terme un canvi en la qualificació, la qual cosa es podria allargar anys. Cert és que l’enderroc facilitarà guanyar diversos metres d’amplada de la carretera de Barcelona per requeriment del planejament, de manera que quedarà alineada amb la de la següent cantonada.
Entre veïns de la zona, com Petar Jovanovic, creix la demanda de convertir el solar –ara privat– en una zona verda. “En aquesta zona falten zones verdes, en lloc de pujar un altre bloc de pisos enorme hi podrien fer una plaça amb arbres i mini zona verda”, proposa.