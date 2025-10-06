ARA A PORTADA

Cultura i oci

El documental ‘Temps mort’, de Fèlix Colomer, .arriba a la televisió

El film retrata la vida de la llegenda del bàsquet Charles Thomas, a qui tothom creia mort

  • Fotograma del documental 'Temps Mort' -
Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 16:30
Actualitzat el 06 d’octubre de 2025 a les 16:35

El darrer documental del cineasta sabadellenc Fèlix Colomer, Temps mort, s’estrena dimarts a 3CAT després d’haver passat per cinemes d’arreu de l’Estat. Es podrà veure a la plataforma i a la televisió, a l’espai Nits sense ficció. El film repassa la fascinant història del jugador de bàsquet dels anys 70 Charles Ray Thomas, una llegenda del Barça que acaba desapareixent sense que ningú en segueixi el rastre. Tothom el feia mort. 

“La seva història sembla escrita per un guionista. Hi ha sis girs de guió en el documental”, explicava Colomer abans de l’estrena del documental al Cinema Imperial. S’ha projectat a festivals de cinema com el de Màlaga o al DocsBarcelona. 

El documental, coproduït per 3CAT i El Terrat, revela la vida que té ara el jugador de bàsquet i alguns fets truculents del seu passat. El cineasta reconstrueix amb escenes de ficció la seva història, acompanyada de testimonis molt propers al jugador i d’una entrevista en exclusiva. 

Temps mort és una història sorprenent sobre el perdó i la fragilitat de l’èxit. Colomer aborda la figura de Thomas amb rigor i respecte, però amb atreviment per a descobrir-ne aquelles ombres que ningú s’ha atrevit a exposar. Li ofereix  l’oportunitat de respondre-hi. 

Notícies recomenades