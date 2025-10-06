ARA A PORTADA
Oliu, sobre David Martínez: “No saps ni qui són els clients, que ets un inversionista de Wall Street” Redacció
El CE Sabadell ja coneix el seu rival per a la primera ronda de la Copa del Rei Jan Cañadell Puigmartí
Adolescents i cigarretes electròniques, els reptes de la salut en el tabaquisme Sergi Gonzàlez Reginaldo
El documental ‘Temps mort’, de Fèlix Colomer, .arriba a la televisió
El film retrata la vida de la llegenda del bàsquet Charles Thomas, a qui tothom creia mort