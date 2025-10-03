El Certamen Coreogràfic portarà peces que sedueixen el cor i fan pensar el cap, a l’Estruch

L’Estruch acollirà l’oportunitat de veure en directe peces de dansa de primer nivell internacional i local. El Certamen Coreogràfic de Sabadell arriba dissabte (de 19h a 22h) a la vintena edició, iniciativa del centre de creació i de Petit Món, doblant els premis econòmics per als guanyadors. Hi opten sis finalistes, seleccionats d’entre 50 propostes per un jurat professional: la companyia Bellanda, que hi oferirà Simposio; la Cia PrÄk amb Les raccommodeuses; Aran Vázquez i Élisa, amb l’espectacle Aurèlia et Phill; GEBA amb Takk; Boris Orihuela amb Bad Dog, No Biscuit; i Agnès Sales.
El públic podrà gaudir d’una varietat de propostes: “Les obres parlen de la sororitat, la bellesa al final de la vida, hi ha humor, tècnica...”, explica Laia Vila, ànima del Certamen Coreogràfic. “La dansa no només és divertimento ni virtuosisme, clarament va més enllà i ens interpel·la el cap i el cor”, afegeix. El primer premi del jurat és de 4.000 euros, amb residència a l'Estruch i la possibilitat d'estrenar obra la temporada vinent. El segon premi és de 2.000 euros i el premi popular, de 1.200.
El Certamen Coreogràfic Local
Una gran novetat d’aquest any serà la celebració del Certamen Coreogràfic Local, diumenge a les 18h. Recuperarà l'esperit inicial del projecte, que va néixer en un centre cívic i, abans que la seva reputació atragués propostes d'arreu del món, tenia un abast local.
La proposta guanyadora d’entre cinc s’escollirà per votació popular. “Seran peces que aproparan la dansa a la ciutat. Tothom hi podrà entrar, apel·laran les emocions i el cap”, comenta Vila. La proposta guanyadora serà el menys important. “M’agradarà que sigui un espai per compartir, no per competir”.
El premi popular serà de 500 euros amb una residència d’investigació a l’Estruch i la presentació dins el Sabadell Dansa 2026. El segon premi serà de 300 euros.
En acabar el certamen, el dissabte hi haurà sessió de DJ Albert Galobart i el diumenge, de DJ Ruiz Dani.