La visita a Sabadell de Caye Casas, el director que ha impressionat el mestre del terror Stephen King

La Sala Loser's Club de Sabadell, també coneguda com La botiga Friki, va acollir dissabte passat un grup de cinèfils als quals el director de cinema de terror Caye Casas va delectar amb anècdotes i referències de la seva exitosa cinta, La mesita del comedor. Així és com l'establiment va celebrar el seu tercer aniversari.
El director ha revolucionat el món del cinema de terror amb La mesita del comedor, de la qal va escriure el guió amb la seva parella, la directora d'art Cristina Borobia. La cinta de cinema independent ha estat produïda amb pocs recursos econòmics, de fet, no han rebut cap subvenció. Durant la xerrada, Casas va comentar que el mercat nord-americà amb el qual està actualment en contacte es va escandalitzar quan va conèixer que el pressupost de la pel·lícula havia estat de només de 40.000 dòlars. "Això és el que es gasten només en el càtering", va ironitzar.
Casas, qui abans ja havia dirigit Matar a dios, va revelar que la idea està inspirada en la quantitat d'accidents domèstics que succeeixen a les llars. La mesita del comedor ha rebut més de 40 premis internacionals a festivals d'arreu del món.
Tot i això, la pel·lícula no va tenir el suport necessari al circuit nacional a l'hora de difondre's. De fet, va ser menyspreada pels distribuïdors i va rebre desqualificacions desagradables. La gran decepció va arribar amb el rebuig del Festival de Sitges, on Caye havia presentat curts i hi havia aconseguit premis anteriorment. Fins i tot, també havia format part del jurat. Però tot va canviar amb trenta paraules. L’èxit definitiu li va arribar gràcies a Stephen King.
El director i guionista Mick Garris, amic del reputat escriptor de terror, va parlar a King del director català i la seva segona pel·lícula. D'aquesta manera es va interessar King per Caye, que es va posar en contacte amb ell i li va demanar l’enllaç per veure la cinta.
"Hi ha una pel·lícula espanyola que es diu La mesita del comedor", va escriure King a Twitter, tot afegint: "Suposo que mai, ni una sola vegada en tota la teva vida, has vist una pel·lícula tan fosca com aquesta. És horrible i també horriblement divertida. Pensa en el somni més fosc dels germans Coen". Un tuit que Casas reconeix que té emmarcat a casa, regal d'una amiga.