Josep Pujol: "Les creences poden ser un trampolí o una trampa"

“Les creences són com mapes que ens serveixen per conduir”, va deixar escrit el jove filòsof anglès Frank Ramsey. És la frase amb què el psicòleg clínic Josep Pujol To, amb despatx al carrer Antoni Cusidó, arrenca l'assaig Tho creus? Una aproximació cognitiva a la psicologia de les creences (Pagès editors). Hi ofereix un mostrari molt ben fonamentat teòricament de totes les creences que abunden a la societat i que ens marquen el rumb de la vida, per a bé o per mal.
El llibre defuig esdevenir una guia d'autoajuda. "No ofereixo un receptari a seguir perquè respecto la llibertat individual i crec que les persones són intel·ligents, tenen capacitat de raonar per si soles. He fugit de simplificacions, reduccionismes i dogmatisme. Convido a qüestionar-se", explica el psicòleg. La seva feina ha estat identificar i, a partir d'això, reflexionar. "Les creences poden ser un trampolí que et projecten endavant o una trampa, que et menen cap a un laberint".
Les creences poden ser tan pràctiques i funcionals que ni tan sols ens adonem que ho són, com per exemple consultar l'estat del trànsit i de la meteorologia abans de moure'ns. Poden ser espirituals i religioses i poden suscitar dilemes ètics i morals com el de l'avortament. Sobre la salut, n'hi ha que són "esbiaixades i deformades". Malauradament, algunes esdevenen letals: "Steve Jobs va morir de càncer. El seu patró de creences individuals li va jugar una mala passada perquè es pensava que es curaria amb teràpies alternatives", posa d'exemple Pujol.
Hi ha creences perilloses: "A Catalunya se sospita que hi ha entre 12.000 i 15.000 persones vinculades a sectes", explica l'autor de Tho creus?, qui té 35 anys d'experiència clínica.
Al llarg dels capítols del llibre, el psicòleg analitza les creences des del punt de vista de les emocions i les cognicions, les percepcions, el coneixement, la consciència i la inconsciència, els sentiments, el pensament i la lògica, les experiències, la necessitat, la cultura, la religió... Josep Pujol cita el filòsof Ortega y Gasset: "Els humans no tenim creences, són les creences que ens tenen".