La sabadellenca Fina Miralles guanya el premi nacional d'Arts Plàstiques

Fina Miralles (Sabadell, 1950) ha estat guardonada amb el Premi Nacional de les Arts Plàstiques del 2025, atorgat pel Ministeri de Cultura del govern espanyol. El guardó està dotat amb 30.000 euros. Gran part de l'obra es troba al Museu d'Art de Sabadell, al qual va entregar una generosa donació.
El jurat n'ha destacat el "rol pioner" des dels anys 70 "en el marc del feminisme i les postures ecologistes primerenques", tot "reivindicant" la relació entre ésser humà i natura. També se n'ha destacat una obra d'iconicitat "molt poderosa" que "prolonga la vigència fins al present", alhora que "una reflexió crítica aguda" de tots els aspectes del poder.
Fina Miralles va començar a experimentar amb les pràctiques conceptuals durant la dècada dels 70. Formada a Barcelona, ha passat temporades llargues a l'Amèrica del Sud, a França i a Itàlia. La seva pràctica artística es vincula a l'anomenat 'land art' i a les relacions entre cos i natura. Les seves accions també aborden la crítica política i les estructures del patriarcat.
De les seves primeres obres, el Ministeri destaca 'Natura morta', del 1972, 'Dona-arbre', del 1973, o 'Relació del cos amb elements naturals en accions quotidianes', del 1975. Durant aquesta època es va vincular a espais emblemàtics de l'avantguarda catalana com ara la Sala Vinçon, la Sala Tres o l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró.
A partir dels 80, Miralles es va decantar cap a la pintura i el dibuix amb projectes com 'Doble horitzó' (1979 – 1981) que "mostra la simbiosi entre el performatiu i la pràctica pictòrica". Amb l'entrada del segle XXI l'artista s'estableix a Cadaqués i continua treballant en les anomenades 'fotoaccions', assegura la mateixa font.
Miralles ha estat protagonista d'exposicions al Museu de Sabadell ('De les idees a la vida', 2001), a la Fundació Joan Miró de Barcelona ('Nadala', 2014), al Museu Arqueològic Nacional ('Naturaleses naturals 1973 – 2016', 2016) o al MACBA ('Soc totes les que he sigut', 2020).
L'obra de Fina Miralles està present a les col·leccions del Museu d'Art de Sabadell, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid i al MACBA de Barcelona. L'any 2018 va rebre el Premi Nacional d'Arts Visuals del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat.