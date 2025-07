Sergio de Celis recupera el rècord d'Espanya en els 100 lliure

El rei de l'hectòmetre recupera la corona tot just unes setmanes després de perdre l'estatus en mans del jove Luca Hoek, que va nedar en 48.25 a l'Europeu júnior de Samorín (Eslovàquia). En el primer dia de la natació al Mundial de Singapur, De Celis ha completat la primera posta en el 4x100 lliure en 48.24, superant per una centèsima el rècord establert per Hoek.

El balear del CN Sabadell, a més, ha baixat considerablement la seva anterior marca, el 48.34 que va aconseguir el 2024 a Sabadell. "Aconseguir la meva millor marca està molt bé, però crec que a la tarda hauria estat en els 47", ha assegurat en declaracions a la RFEN. No serà possible perquè el relleu espanyol ha finalitzat la prova en setzena posició. Al 48.24 de De Celis, Hoek ha nedat en 47.68, Miguel Pérez-Godoy en 48.86 i Nacho Campos en 49.56 per a un temps total de 3:14.34, lluny del 3:12.74 de Lituània, últim classificat per a la final.

D'aquesta manera, el primer representant del CN Sabadell a entrar en escena a Singapur arrenca amb bones sensacions. Ja en la prèvia, el mallorquí valorava la "rivalitat" amb Luca Hoek com un factor positiu. "És una motivació que hi hagi més competència. Sempre vull créixer i continuar millorant. És un plus per donar el 100%. Que ja no sigui el nedador a batre també és un repte, perquè l'objectiu ara és recuperar l'estatus", deia. Doncs al primer intent, repte aconseguit. Hoek nedarà la prova individual dels 100 lliure el dimecres, amb l'objectiu de batre la marca de 48.24.

Pel que fa a De Celis, la competició tornarà el divendres amb la seva prova individual al Mundial, els 50 m lliure. Abans, serà el torn de Carles Coll, l'altre representant del Club Natació. L'actual campió del món dels 200 braça en piscina curta buscarà traslladar les bones sensacions i resultats també en llarga. El tarragoní competirà el dijous 31 de juliol, en les sèries i semifinals, buscant un lloc per a la final de l'endemà, l'1 d'agost.