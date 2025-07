Continua la tensió entre la Policia Municipal i l'Ajuntament de Sabadell: "Ens van prohibir entrar al Ple"

Continua, i augmenta, la tensió entre la Policia Municipal i l'Ajuntament de Sabadell. Dilluns passat, el dia que es va suspendre el ple a causa de les "altes temperatures dins del Saló de Plens", els agents locals es van concentrar a les places de Sant Roc i de Doctor Robert per reclamar millores en les seves condicions laborals i demanar que se'ls retribueixin adequadament les hores extres. El passat dimecres, d'altra banda, quan es va celebrar el ple, "alguns agents locals volien pujar-hi, però ens van prohibir l'entrada", explica Xavier Bartrolí, president del sindicat majoritari del cos (SPLCME), que assegura que "entre els dos dies hi va haver uns 170 agents manifestant-se", és a dir, gairebé el 70% de total del cos.

Des del sindicat, denuncien que l'Ajuntament va plantejar premeditadament la prohibició de l'entrada de manera indirecta, "amb persones que disposen d'alts càrrecs i altres membres del PSC que van ser avisats el mateix dia per ocupar cadires, amb la intenció que no poguéssim accedir al ple". Davant d'això, els agents es van haver de quedar a fora al carrer, i van continuar les protestes, en forma de "prolongació de les queixes de dilluns", i Bartrolí defineix la concentració com a un "èxit rotund".

Manifestants, durant la concentració prèvia al Ple

Juanma Peláez

"Deutes" de 4.500 euros per agent

La principal queixa dels agents municipals és que, des dels 2020, les hores extres no són remunerades degudament i reclamen que se'ls aboni un dels plusos per festius treballats durant aquest temps, que escala fins als 700.000 euros en total, és a dir, aproximadament una 4.500 euros en "deutes" d'hores extres per agent. La seva petició és equiparar el salari dels agents amb el de Terrassa –un dels cossos locals més ben pagats de Catalunya–, així com incrementar el personal i recuperar el projecte de la nova comissaria local que Farrés va prometre el 2019.

Davant d'aquesta situació, la Policia Municipal va advertir que durant l'estiu no faran cap servei extraordinari, ni festius ni cap de setmana, fins que el conflicte no es resolgui i asseguren que "no abandonaran la protesta" per continuar pels seus drets com a treballadors. A part, diversos treballadors de l'Ajuntament que no són agents locals van sumar a les queixes per millorar els condicions laborals.