Protesta a Sabadell: la Policia Municipal compleix l'amenaça i farà serveis mínims a l'estiu

"Hi haurà serveis mínims a l'estiu". La Policia Municipal de Sabadell compleix amb l'ultimàtum i no farà cap servei extraordinari durant el juliol i l'agost, ni en festius ni caps de setmana, fins que l'Ajuntament no es posi al dia amb les pagues extres. Agents del cos s'han sumat a la protesta convocada per tots els treballadors de l'Ajuntament aquest dilluns a les places de Sant Roc i de Doctor Robert.

"La situació a la policia és molt complicada", assegura el president del sindicat majoritari (SPLCME), Xavier Bartrolí. Els representants dels treballadors —també CCOO, UGT i COS— demanen que l’Ajuntament remuneri un dels plusos per festius treballats pendent des de 2020: uns 4.500 euros per agent, 700.000 euros en total. L’Ajuntament ha recorregut una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La protesta, a la plaça de Doctor Robert de Sabadell

Juanma Peláez

Pagar el "deute" ha estat la primera de les demandes dels policies a Sant Roc, que han vestit de negre, sense uniforme i amb caretes de l’alcaldessa, Marta Farrés, i dels tinents Montse González i Adrián Hernández, així com de l’intendent de la Policia Municipal, Daniel Corral. La plantilla també demana equiparar el salari dels agents amb el de Terrassa, incrementar la plantilla i recuperar el projecte de la nova comissaria central.

No hi ha hagut cap acord en la reunió entre la tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis Centrals, Montse González, i els sindicats en relació a la Policia Municipal. "No abandonem la protesta", constata Bartrolí. "S’està maltractant la policia", critica Daniel Muñoz, delegat sindical de CCOO en el cos.

El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, observa la protesta des del ple municipal

Juanma Peláez

El Govern negocia el conveni amb els sindicats

La protesta és un intent perquè l’Ajuntament mogui fitxa amb les condicions dels policies i de tota la plantilla municipal, uns 1.800 treballadors. Els quatre sindicats —CCOO, UGT, SPLCME i COS— han llegit un manifest conjunt en què reclamen cobrar les festivitats i nocturnitats en catorze pagues, i no en dotze, basant-se en la mateixa sentència que la Policia Municipal.

El missatge dirigit al Govern, pactat entre tots els representants de la plantilla, exigeix millores en els equipaments municipals, una paga de productivitat vinculada al rendiment laboral i una ampliació del personal municipal davant les "sobrecàrregues de treball" de la plantilla. La clau de tot és la falta d'un nou conveni.

Un altre moment de la concentració

Juanma Peláez

Els sindicats han traslladat totes aquestes peticions a González en una reunió a la sala de Govern. "Estem negociant el conveni col·lectiu. La negociació avança", ha apuntat la tinenta d'alcaldessa després de la reunió. La responsable d'Economia i Serveis Centrals apunta que, ara mateix, hi ha sobre la taula una nova paga de productivitat que substituirà l’actual i un nou sistema de promoció interna per al personal auxiliar administratiu, entre d'altres mesures.

"La motxilla cada dia és més grossa"

La responsable d’organització de CCOO, Carme Peñalbert, assegura que el conflicte amb les pagues extres afecta personal d’àrees com Comerç, Esports i Cultura, que treballen els caps de setmana. "L’Ajuntament s’ha de posar al dia amb totes aquestes persones", defensa.

La secretària general de la secció sindical d’UGT, Elisabeth Montoro, considera que la plantilla està "molt cansada" per les condicions salarials i dels equipaments. "No s’arreglen ni les coses més senzilles, com canviar una cadira que està trencada", es queixa en declaracions al Diari.

Emma López i Elisabet Torner, delegades del COS, apunten que no s’han revertit les retallades i que cada vegada tenen una "motxilla més grossa". "A l’Ajuntament hi ha una realitat de sobrecàrrega laboral que cada vegada és pitjor", indiquen sobre les condicions laborals al consistori.