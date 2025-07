Rehabiliten l'edifici modernista de Caixa Sabadell amb una inversió de dos milions d'euros

La Fundació 1859 Caixa Sabadell (FCS) ha donat per iniciades les obres de rehabilitació de la seu modernista del carrer de Gràcia, 17, aquest dijous. Invertirà uns 2 milions d'euros de fons propis per millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica de l'immoble, amb uns treballs que es preveu que s'allarguin fins el febrer, mentre s'espera trobar un llogater per la planta baixa de l'edifici que permeti donar oxigen als comptes de la fundació. I, alhora, mantenir el saló modernista del primer pis i el pati Turull de forma independent per poder-los continuar llogant a altres entitats i empreses que els vulguin fer servir pels seus esdeveniments.

El president de la fundació, Josep Maria Manyosa, assegura que les obres suposaran una "posada al dia molt important" i que es faran de forma escrupolosa per respectar i protegir el patrimoni d'aquest emblemàtic edifici –protegit i de forma consensuada amb l'Ajuntament– construït entre 1906 i 1915 per l'arquitecte Jeroni Martorell. Les obres d'ara les dirigeix l'arquitecta sabadellenca Núria Marcet, especialista en patrimoni i autora de reformes com l'església d''Els Padres'.

La intervenció consistirà a instal·lar una rampa d'accés a la porta principal de l'edifici per fer-lo accessible i instal·lar un nou ascensor amb la mateixa finalitat. El gruix del pressupost, però, se l'endú la climatització dels diferents espais de l'immoble. També es renovarà el sistema d'il·luminació, i es restaurarà el vitrall i repassarà la façana. Les obres permetran generar un circuit separat de manera que tant la planta baixa, si es lloga, com el saló modernista del primer pis puguin operar de forma independent.

La fundació considera que aquestes obres són clau per poder llogar la planta baixa i l'espai d'oficines, uns 2.900 metres quadrats, en les millors condicions possibles. L'entitat s'ha presentat a una licitació de la Generalitat que busca un espai d'aquestes característiques per concentrar les tres oficines de serveis territorials que té a Sabadell (d'educació, agricultura, ramaderia i pesca i assumptes socials i famílies) i està a l'espera que es resolgui l'adjudicació.

L`entrada a l`edifici modernista ja s`ha començat a preparar per les obres

David Chao

El director de la Fundació 1859, Joan Carles Sunyer, ha detallat que l'organització té pèrdues en els últims exercicis, que es van salvant amb romanents d'anys anteriors, però que la bossa disponible "pràcticament ha finalitzat", per la qual cosa llogar l'espai "ajudarà a que la fundació deixi de tenir pèrdues en un futur". El benefici, han apuntat els directius de la fundació, seria el just perquè no és lucrativa i tots els beneficis es destinarien a activitats.

El 2024 es va tancar amb unes pèrdues d'uns 140.000 euros, que ja són menys de la meitat que fa tres anys, quan eren prop de 300.000 euros. S'ha aconseguit reduir-les reestructurant personal i organització de la pròpia fundació i potenciant al màxim el lloguer d'instal·lacions, tant de l'edifici del carrer de Gràcia, 17, per on l'any passat van passar 73 entitats (+13%) i dels auditoris de l'Espai Cultura al carrer d'en Font, 25.

Els jardinets, tancats a l'agost

Els Jardinets de l'Espai Cultura estaran tancats a partir del 28 de juliol i reobriran l'última setmana d'agost. Mentrestant es faran obres de manteniment i el personal que hi treballa durant la resta de l'any farà vacances.

Es reposarà vegetació malmesa, es netejarà i repararà el mobiliari urbà i es restauraran elements patrimonials del jardí. La fundació fa una crida al civisme per respectar i cuidar aquest espai emblemàtic, un dels principals punts verds del centre de la ciutat.

Actuacions al bosc de Can Deu

Per tal de fer tot el possible per prevenir incendis durant l'estiu, en les darreres setmanes la fundació, propietària del bosc de Can Deu, hi ha fet feines de desbrossar vegetació especialment a zones d'accés al bosc i a la més propera als habitatges. També s'han arranjat els camins d'accés per als vehicles d'extinció d'incendis.

190.000 usuaris el 2024

El 2024 pràcticament 190.000 persones van participar en alguna de les activitats de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, per la qual cosa es confirma que va ser "un any excepcional tant pel volum d'activitat com per la qualitat i l'impacte social, cultural i ambiental de les seves propostes", tal com es recull en la Memòria d'Activitats 2024. L'any que Sabadell va ser capital de la cultura catalana, la programació cultural va tenir un paper important en la FCS, amb dues exposicions Sabadell teixeix i la mostra La ciència del joc, amb més de 5.000 visitants en total. La 7a edició del Fresc Festival va reunir uns 3.300 assistents –enguany es preveu una mica menys per la calor i que hi ha un espectacle menys– i la pista de patinatge de Nadal va atraure 12.400 usuaris. La previsió és tornar-la a instal·lar enguany.

A l'Espai Natura de la masia de Can Deu hi han assistit més de 26.000 usuaris, tant a les activitats com tallers que es fan per a particulars i centres educatius.

Renovació del patronat

El patronat de la fundació ha renovat alguns dels seus membres i entitats participants en els darrers mesos a mesura que han acabat el mandat, que és de sis anys per als patrons i quatre per al president. En el cas de la presidència, el patronat ha renovat Josep Maria Manyosa, de manera que seguirà quatre anys més al càrrec.

Josep Maria Manyosa, president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

David Chao

Entre les novetats, hi ha l'entrada al patronat de la plataforma Vàlua, d'entitats del tercer sector, representada pel seu president, Joan Madaula; la Cambra de la Propietat Urbana, encapçalada pel seu president, Joan Josep Rios; i el Panathlon Club, representat per Josep Masip, que n'és el president.

D'altra banda, hi ha hagut canvis de representants d'altres entitats que ja formaven part del patronat. Per part de l'Ajuntament de Sabadell, el primer tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés, ha substituït Pol Gibert, anteriorment al govern municipal i actualment al govern de la Generalitat. Leo Torrecilla ha substituït Ramon Alberich com a representant de la Cambra de Comerç de Sabadell i Joan Carles Grau ha entrat a formar part del patronat en substitució de Josep Roca per part de la Fundació per la Indústria. Roca, però, es manté al patronat per la seva consideració de prohom de la ciutat i n'és vicepresident primer. Manel Sabés és el secretari de la fundació i completa el patronat Laura Santamaria en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).