La Generalitat estudia llogar l'edifici modernista de Caixa Sabadell

La Generalitat de Catalunya estudia llogar el palauet modernista del carrer de Gràcia, número 17, que antigament havia sigut la seu central de la Caixa Sabadell. La Direcció General de Patrimoni ha obert un concurs per escollir una seu on els funcionaris de Sabadell puguin treballar i han vist amb bons ulls dur a terme l'arrendament de l'edifici situat al centre de la ciutat. S'hi vol acomodar els Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d'Educació i FP, l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'Oficina d'Assumptes Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió.

Actualment, l'edifici es troba desocupat i es fa servir, de tant en tant, per alguns esdeveniments, però pertany a la Fundació 1859 Caixa Sabadell i, com ha avançat elEconomista.es aquest dijous a matí, ja s'han obert els dos primers sobres del concurs i la fundació sembla la màxima candidata a ser regentada per a Generalitat de Catalunya. Segons els plecs de condicions, l'executiu busca un edifici de mides concretes i l'espai en qüestió compleix les característiques: un mínim de 2.790 metres quadrats i un màxim de 2.910 amb un contracte de lloguer de, de moment, 20 anys.

Un edifici en desús

L'espai, construït a mitjan segle XIX, es va quedar sense llogater a finals de 2019, quan el BBVA va decidir no renovar el contracte, de prop de 500.000 euros, per traslladar-se al carrer de Sant Quirze, i, en conseqüència, la Fundació 1859 Caixa Sabadell va deixar de percebre el 40% dels seus ingressos anuals. L'entitat ha treballat intensament per trobar un llogater i hi ha hagut interès, tant de compradors públics com privats, tot i que no ha estat possible tancar cap acord.