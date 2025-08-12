Una Festa Major accessible per a tothom. L'Ajuntament de Sabadell, per complir aquesta màxima, durà a terme un conjunt de mesures perquè el programa d'actes sigui inclusiu i accessible per a tots els públics. La iniciativa, que ja fa dos anys que es va impulsar, vol posar en marxa accions diverses perquè ningú quedi exclòs a l'hora de gaudir de la tradicional festa: espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, traducció a llengua de signes o propostes amb un menor impacte sonor per aquelles persones més sensibles als volums alts.
Les persones amb mobilitat reduïda disposaran d'espais reservats per facilitar-los l'accés en diversos punts de la ciutat: la zona de concerts de l’Eix Macià, a la plaça de Sant Roc, a la plaça del Vallès i a la plaça d'Ernest Lluch del Parc Catalunya, on hi haurà un espai reservat a persones amb capacitats diverses. A part d'aquestes zones, a més, tots els espais esportius estaran adaptats perquè les persones amb dificultats de la mobilitat puguin gaudir-ne.
La sensibilitat sensorial, adaptada
Respecte al soroll, enguany s'ha tornat a programar el tram tranquil al recorregut del seguici que tanca la Festa Major, el dilluns 8 de setembre a les 19:30 h. El tram escollit, aquesta vegada, ha estat el carrer de Sant Quirze. En aquest tram, l'impacte sonor serà molt menor per incloure tothom qui vulgui a la cercavila de tancament. A més, la fira d'atraccions de l'Eix Macià ampliarà l'horari per a persones amb hipersensibilitat sensorial: les llums de les atraccions s'apagaran, així com ho faran els sons, però en uns horaris determinats: dijous 4 de setembre, de 17 h a 19 h; diumenge 7 de setembre, de 12 h a 14 h i de 17 h a 18 h, i dilluns 8 de setembre, de 17 a 18 h.
La presentació del seguici festiu i la cercavila, del pregó i dels versots de Festa Major comptaran amb la traducció a llengua de signes catalana –marcat amb un asterisc al programa de Festa Major–. De la mateixa manera ho faran les sessions de contes de la Casa Duran, l'Arteneu, el Casal Pere Quart i la plaça de Frederic Mompou. Finalment, en cas de necessitat, es pot presentar la targeta acreditativa de la discapacitat per accedir a les activitats assenyalades com a accessibles.