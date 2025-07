Endinsa't en el festival Enlaire de la Festa Major de Sabadell 2025

La Festa Major de Sabadell no és només foc, gralles i castells. També és un gran escenari a l’aire lliure on la creativitat omple tots els racons. El dissabte 6 de setembre, a la plaça de Frederic Mompou, el festival Enlaire agafa força amb una vintena d’espectacles repartits per diversos espais. Teatre, dansa, màgia, humor, números d'humor i música per fer gaudir grans i petits, des del matí fins a la nit. A continuació, et detallem tota la programació per hores i espais perquè puguis acompanyar a l'Artista a gaudir del millor espai de mostra d'arts escèniques de la ciutat.

Dissabte 6 de setembre, plaça de Frederic Mompou

10.30–11.00 h | Espai 4

Viatge amb instruments dels cinc continents

Teatre amb música | Cia. Bufanúvols

Espectacle familiar

11.10–11.40 h | Espai 3

La rateta Martina i el ratolí Serafí

Teatre de titelles | Cia. DeLiri

Espectacle familiar

11.50–12.20 h | Espai 1

El Caputxet Verd

Teatre musical | Cia. La Groga

Espectacle familiar

11.50 i 12.30 h | Espai 4

Exercice-sí!

Clown | Cia. Clown Esterel·la

Espectacle familiar

12.30–12.55 h | Espai 3

IDEA2 Magic Show

Il·lusionisme | Cia. Niñas del Mago

Espectacle familiar

13.05–13.35 h | Espai 2

Sliders

Dansa urbana | Cia. Brodas Bros

Espectacle per a tots els públics

17.30–17.55 h | Espai 3

El circ invisible

Dansa-teatre | Cia. AME Moviment i Expressió

Espectacle per a tots els públics

18.05–18.25 h | Espai 1

El gran blanc

Microteatre | Cia. Calaïna Teatre

Espectacle familiar

18.10–18.40 h | Itinerant del Racó del Campanar a la plaça Frederic Mompou (Espai 4)

Oficina de Correus ¿Dígame?

Clown bufó | Cia. Trambolika

Espectacle per a tots els públics

19.00–19.15 h | Espai 2

Radik-O

Dansa | Cia. de Beatriz Cubero

Espectacle per a tots els públics

19.25–19.45 h i 20.20–20.40 h | Espai 1

Ets la llet!

Comèdia | Cia. Non Grata

Espectacle per a tots els públics

19.25–19.45 h i 20.20–20.40 h | Espai 4

La Playlist

Monòleg musical | Cia. Les Biaix

Espectacle per a tots els públics

19.55–20.10 h | Espai 2

Requetemuà

Dansa-teatre | Cia. Júlia Miralles Estivill

Espectacle per a tots els públics

20.50–21.20 h | Espai 2

Keltonic

Dansa percutiva | Cia. Delorganbcn

Espectacle per a tots els públics

21.30–21.45 h | Espai 1

Mala vida, buen porno

Comèdia | Cia. Escena 13

Espectacle per a majors de 16 anys (material sensible)

21.55–22.10 h | Espai 2

Sadnessländ

Dansa contemporània i teatre físic | Cia. Carla Sisteré

Espectacle per a tots els públics

22.20–22.35 h | Espai 4

Romea y Julio

Comèdia romàntica distòpica | Cia. Qui Produccions

Espectacle per a majors de 16 anys (material sensible)

22.45–23.15 h | Espai 1

Parapamono

Monòlegs Stand Up | Cia. Parapapà

Espectacle per a majors de 16 anys (material sensible)

23.25–23.55 h | Espai 2

Cabaret Travesti

Drag il·lusionista | Cia. Astra Bomb

Espectacle per a tots els públics