Com serà el pregó de la Festa Major 2025 a Sabadell?

La Festa Major de Sabadell arribarà enguany del 5 al 9 de setembre, amb unes 300 activitats que es distribuiran a múltiples localitzacions. La programació ja es pot consultar en PDF. De tot plegat, el tret oficial de sortida el donaran el pregó protagonitzat per l’assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou i la periodista Laura Fa, que sortiran al balcó de l’Ajuntament divendres, dia 5, a les 9 vespre. Tot seguit arribaran els Brodas Bros, tot un símbol del hip hop, la dansa i la cultura urbana, combinats amb la llum i la tecnologia, i que a la plaça de Sant Roc presentaran l’espectacle inaugural Som Llum.

A continuació, i un cop inaugurada la Festa Major, el Sabaflaix Gegant recorrerà diferents carrers i places del centre de la ciutat, amb les colles geganteres acompanyades de la seva txaranga. La cultura popular i tradicional serà, de fet, protagonista del despertar de la Festa Major i ja durant la tarda de divendres escalfarà motors per donar la benvinguda a la gran celebració de la ciutat.

Seguici de benvinguda de la Festa Major de Sabadell

Juanma Peláez

Així, a les 6 de la tarda començarà a la plaça de Sant Roc el Concurs de Voltes de la Bobina i del Rodet, organitzat per la Colla de Bastoners de Sabadell i a les 18.45 h el Seguici d’Inici de la Festa Major, en el qual la comitiva formada per nombroses entitats acompanya el Penó de la Ciutat, portat per l’Associació de Defensa Forestal, a l’obertura de la Festa. Prenen part al grup Galejadors de Sabadell, Ball de Diables de Sabadell, Víbria de la Creu Alta, Granotes del Ripoll, Cavallets de Sabadell, Ball de Bastons de Sabadell, Mulassa de Sabadell, Lleó de Sabadell, Àliga de Sabadell i Gegants de Sabadell.

A les set de la tarda arribarà el Ball del Rodet i mitja hora més tard els Castellers de Sabadell aixecaran els Pilars d’inici a la plaça de Sant Roc. A les vuit del vespre, les entitats del Seguici, que ja hauran arribat a la plaça, protagonitzaran acompanyades per la Banda de Música de Sabadell, els Balls de Protocol previs al pregó.

Marta Pontnou i Laura Fa formen un duet que ha publicat dos llibres revulsius –Els pecats de la xona i tot allò que la Moreneta ens perdona (2023), i La xona d’or: consellets per ser una catalana de traca i mocador (2025). Hi exploren reflexivament i amb molt humor, entre altres temes, la pressió estètica, la sexualitat femenina i la càrrega mental de les dones. Segur que la posada en escena des del balcó consistorial tindrà un toc feminista, fresc, carregat de sarcasme, crític i reivindicatiu.