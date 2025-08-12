El calendari d'obertura dels nous locals del Llac Center: quan obriran Mercadona o la bolera?

Després d’un llarg procés burocràtic i tècnic, els nous establiments que ocupen el Llac Center ja tenen llum verda per poder començar la seva activitat. Així, el primer a obrir és la cadena de menjar ràpid Popeyes, que des d'aquest 12 d'agost ja comença a prestar servei. El següent en aixecar la persiana serà la cafeteria i restaurant Bon Profit, el 22 d'agost. Tres dies més tard, el 25 d'agost, serà el torn del supermercat Mercadona. Els tres establiments anunciats de restauració acabaran el mes d'agost amb l'activitat en marxa.
Per altra banda, s'espera una clínica dental Sanitas i una pista de bitlles. En el cas de Sanitas, s'espera l'obertura durant el mes de setembre, encara que se'n desconeix la data exacta. I la zona recreativa i la bolera s'inauguraran el pont de desembre d'aquest any.
On s'ubiquen, exactament?
Els locals de restauració Popeyes i Bon Profit tenen l'accés a peu de carrer per la façana principal del centre comercial. Mercadona i Sanitas completaran la planta baixa del pol comercial; i la zona de jocs infantils, salts i la bolera s'ubicaran a la primera planta. Serà Mercadona qui gestionarà l'horari i el preu de l'aparcament subterrani, al qual podrà accedir tothom. Tanmateix, en aquests casos les obres van a diferents ritmes, segons l'operador.
Un local buit, a l'espera d'opcions
Hi ha un local de més 800 m2 a la primera planta que encara no té definit el seu futur. De moment, l'operadora exposa que s'estan valorant diverses opcions d'activitat comercial que pugui complementar les que ja s'han instal·lat.