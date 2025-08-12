ARA A PORTADA

Sabadell

Demores de més de mitja hora a la línia R4 de Rodalies pel manteniment d'un tram de via

Les afectacions limiten la velocitat i estan generant retards

  • Un tren de Rodalies, a l'estació de Sabadell Sud -
Publicat el 12 d’agost de 2025 a les 11:52

Enèsim dia d'afectacions a la línia R4 de Rodalies. Aquesta vegada, els retards –de més de mitja hora– dels vagons es deuen a la limitació de velocitat establerta en un tram de via única per les obres que l'empresa responsable del manteniment de les vies està duent a terme entre Sant Vicenç de Calders i Martorell. Segons informa la mateixa companyia que gestiona els trens en les seves xarxes socials, el problema és provocat per aquestes afectacions en la celeritat dels trens i no determinen fins quan podria durar la incidència, encara vigent. 

El dilluns passat, la mateixa empresa ja va tenir problemes amb el servei d'informació, a causa d'un error en el sistema de megafonia i a les pantalles informatives. Després de gairebé dos dies sencers sense servei, cosa que obligava els usuaris a consultar-ho pel mòbil –que també va quedar fora de servei unes hores–, va poder solucionar-ho a prop de les 13:30 h de dilluns passat. Des de Rodalies, sense serveis de megafonia, pantalles d'informació i accés al portal web que permetia consultar horaris, va aconsellar "mirar-ho als vagons a la part frontal i lateral", cosa que va generar algun comentari de queixa a les xarxes socials. 

