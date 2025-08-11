ARA A PORTADA

Una incidència en el sistema de megafonia i informació de Rodalies impedeix consultar els horaris als usuaris

Ja és el segon dia consecutiu que persisteix la problemàtica

11 d'agost de 2025

El servei de megafonia i monitors d'informació d'algunes estacions de tren de Rodalies es troba fora de servei per una incidència tècnica. Ja és el segon dia consecutiu que persisteix la problemàtica, que afecta algunes estacions de la línia R4, i impedeix als usuaris informar-se adequadament dels horaris. Així mateix ho va fer saber la mateixa empresa que gestiona els combois a través de les xarxes socials el diumenge passat, 9 d'agost, tot i que no va concretar de quines estacions es tractava. Com a solució, la mateixa piulada recomana als usuaris que comprovin les destinacions "al frontal i lateral dels trens"

A més a més, aquest matí, la mateixa empresa ha publicat un altre missatge a X en el qual advertia que el cercador d'horaris de la pàgina web també s'havia quedat fora de servei "en moments puntuals". Tot i això, al cap de dues hores s'ha publicat que el servei per consultar les circulacions en temps real ja tornaven a estar disponibles. Alguns usuaris, a més, no han tardat a emetre la seva queixa, de nou, a través de les xarxes socials de Rodalies. 

 

