Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els hotels de Sabadell ho tenen clar: “L’ocupació de la ciutat depèn molt de l’activitat comercial” Jan Cañadell Puigmartí
“Em trobo canviant el meu fill en ple carrer damunt d'una tovallola: és indigne” Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Un incendi en una nau de Sabadell genera una densa cortina de fum visible a tota la ciutat Redacció
Una incidència en el sistema de megafonia i informació de Rodalies impedeix consultar els horaris als usuaris
Ja és el segon dia consecutiu que persisteix la problemàtica