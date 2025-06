El pla de Sabadell per evitar morts per calor: fonts, protecció pels treballadors i tendals a les escoles

L’onada de calor que viu Sabadell i tot el país aquests dies ha obligat l’Ajuntament de Sabadell a reforçar les mesures per protegir la salut de la ciutadania i dels treballadors que estan més exposats a les altes temperatures. En aquest sentit, els plans de protecció per als treballadors, les fonts ornamentals i la instal·lació de tendals als patis de les escoles per al pròxim curs són les principals mesures que s’estan duent a terme en el marc de l’anomenada Operació Calor. L’objectiu és evitar situacions tràgiques com la mort d’una treballadora de la neteja a Barcelona dissabte passat quan va tornar a casa després de la seva jornada laboral.

Protecció per als treballadors

Entre les brigades municipals i altres professionals que treballen contractats pel consistori s’han repartit cantimplores d’aigua, crema solar i barrets. Els responsables dels treballadors han rebut instruccions amb les mesures adients per protegir els empleats i el mapa de refugis climàtics perquè el donin a conèixer entre els professionals.

L’Operació Calor també ha comportat actualitzar el cens de persones fràgils, conjuntament amb personal sanitari, per atendre els col·lectius més vulnerables per la calor com són la gent gran, major de 75 anys, que visqui sola i sense xarxa de suport; persones amb discapacitat, amb la mobilitat reduïda i l’autocura limitada; nadons, especialment de famílies en situació de vulnerabilitat; persones amb malalties cròniques; persones que reben medicaments diürètics o que actuen sobre el sistema nerviós central; treballadors exposats a ambients calorosos i persones que viuen soles amb perfil de sense sostre.

Punts d’aigua

La recuperació de les fonts després de la sequera és la principal novetat d’aquest estiu. S’han pogut obrir la majoria, menys les fonts de les places del Pi, Creu Alta i Llívia, que des del consistori s’espera que les puguin obrir en les properes setmanes després de ser revisades. En el cas del Passeig, les fonts funcionen correctament i, la cortina d’aigua, tot i que ja està habilitada, es reserva per a ocasions especials en què es combini amb la projecció d’imatge i so gràcies al projector que hi ha a escassos metres.

Jocs d`aigua al parc de les Aigües de Sabadell



També funcionen des de mitjans de juny els jocs d’aigua del recent inaugurat parc de les Aigües, a Can Llong. Son 1.500 metres quadrats de jocs infantils que funcionen de 10 h a 20 h.

La ciutadania també es podrà hidratar amb diferents punts d’aigua potable distribuïts per Aigües Sabadell i que s’ubicaran al Passeig, la plaça del Mercat Central, l’Eix Macià i l’avinguda de Matadepera.

Tendals a les escoles

37 escoles de primària i 10 escoles bressol municipals tindran tendals per generar espais d’ombra el pròxim curs. La instal·lació començarà aquest mes de juliol, segons informa l’Ajuntament. La xarxa de refugis climàtics de Sabadell la completen els centres cívics, les piscines municipals, els complexos per a la gent gran i les biblioteques, tot i que la Vapor Badia segueix tancada per obres.