L’incivisme, al centre de les preocupacions ciutadanes a Sabadell segons el síndic de greuges

L’incivisme és un dels principals motius de queixa que ha rebut el síndic de greuges de Sabadell durant el primer semestre de 2025. Així es desprèn de l’informe presentat recentment per Josep Escartín, que destaca un increment de l’activitat de la institució i una presència més directa als barris.

Veïns que molesten altres veïns, soroll nocturn, botellots a places, molèsties als voltants de l’estació d’autobusos, multes per incivisme com les relacionades amb els deposicions de gossos –malgrat que són sancions que compleixen amb la normativa, en aquest cas– o els cotxes mal aparcats han estat els temes protagonistes en mans de la sindicatura. També s’ha detectat un malestar creixent per l’impacte de les terrasses i els bars en el descans veïnal, especialment en zones concorregudes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha impulsat una campanya de conscienciació entre els establiments per aplacar els sorolls nocturns.

Escartín ha deixat clar que l'increment d'expedients es deu a una major capacitat de la institució per arribar a la ciutadania: “Hem obert més expedients i hem arribat a molta més gent gràcies, en part, al desplegament de la institució a les oficines de barri”, afirma el síndic. De fet, entre gener i juny de 2025 s’han obert 234 expedients, un 66% més que en el mateix període de 2024. A més, s’han realitzat 1.711 interlocucions amb la ciutadania —un 18% més— gràcies a les oficines de barri, les visites a associacions veïnals i les xerrades a escoles i instituts.

Altres qüestions que preocupen la ciutadania i han motivat un alt volum de queixes són el silenci administratiu, la cita prèvia obligatòria per accedir a serveis municipals, la manca de resposta a sol·licituds, la contaminació acústica, la pressió insuficient d’aigua, solars abandonats, i la situació de VIMUSA, apunta Escartín. També han estat recurrents els problemes amb les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, les targetes de discapacitat, la gestió dels guals i la disponibilitat de taxis adaptats.

Un dels aspectes positius destacats a l’informe és que set de cada deu expedients s’han resolt a favor dels sabadellencs. En 60 casos, l’Ajuntament ha actuat de manera immediata un cop traslladada la queixa, sense necessitat de requeriments posteriors. Aquesta resposta, diu Escartín, “demostra que l’administració escolta i reacciona davant la intervenció del síndic”.

La institució també ha fet 149 recomanacions a l’Ajuntament, un 125% més que l’any anterior. Entre les més destacades es troba la recomanació d'eliminar la cita prèvia obligatòria, garantir una informació accessible per a tothom, controlar millor les terrasses, millorar l’atenció a les persones sense sostre, assegurar les vacances de la gent gran, netejar i mantenir correctament els contenidors, complir amb la llei de taxis adaptats i regular els silencis administratius.

Com a novetat, aquest 2025 el síndic ha impulsat la “resolució dialogada”, un projecte de mediació administrativa que aposta pel diàleg entre ciutadania i administració com a via per resoldre conflictes.