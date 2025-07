Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones a Barcelona, Sabadell i Ripollet per una agressió trànsfoba. Els arrestats són tres dones i dos homes, d'entre 20 i 34 anys. No era la primera vegada que la víctima patia atacs d'aquesta naturalesa per part dels mateixos autors, a qui ja coneixia. Tanmateix, tots els implicats tenen una discapacitat auditiva.

Els fets es van produir el 25 de juny, quan la víctima es va citar amb una de les autores al barri de Sant Antoni de Barcelona. Poc després de trobar-se, van aparèixer quatre persones més que la van agredir violentament amb cops de puny i puntades de peu, fins i tot arrossegant-la per terra i estirant-li dels cabells. Tanmateix, durant l'agressió, dos dels implicats gravaven la situació amb el mòbil per fer-ne difusió a xarxes socials i mostrar la naturalesa transexual de la víctima. Les gestions d'investigació van permetre identificar els cinc autors i detenir-los el 16 de juliol. Els arrestats van passar a disposició judicial el dia següent.

Els Mossos d'Esquadra, un cop van tenir coneixement dels fets, van activar el protocol del Grup d'Atenció a la Víctima, per tal de fer seguiment a la persona agredida i l'acompanyament necessari.