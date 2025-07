El propietari d'un conegut restaurant de Sabadell obre una nova administració de loteria

Després d’un any amb la persiana abaixada, l’administració de loteria número 6 de Sabadell, davant del Mercat Central, torna a obrir portes. Ho fa amb nova energia, un nom renovat —La Llama—, una ruleta de la fortuna per a escollir número i sota la batuta d’un vell conegut de la ciutat: Javi Fernández, també propietari del popular restaurant Macrobocatas Popeye.

“Sempre m’ha agradat la loteria, a alguns familiars els hi ha tocat i jo hi jugo. Va sortir l’oportunitat i la meva dona i jo ens vam llançar”, exposa. Tot plegat, una aventura que va començar per casualitat. Passejant pels entorns del Mercat Central, va veure l’administració tancada i es va interessar. “No aconseguia contactar amb els antics propietaris, però vaig trobar un intermediari especialitzat i li vaig dir que m’agradava aquesta administració. I me la va aconseguir.”

La Llama ha aterrat amb força. En només una setmana de funcionament, ja han repartit diversos premis: 1.800 euros amb la Primitiva i 712 euros per dècim a la Loteria Nacional, amb un número que es va quedar a les portes del tercer premi. “Anem ben encaminats”, diu Javi, somrient. "La Llama vol escopir premis".

Per ell, la loteria és molt més que números: “La loteria és il·lusió. El que compres és això: la possibilitat de millorar la teva vida. Vull repartir sort.” I per fer-ho d’una manera diferent, ha posat en marxa una ruleta perquè els clients triïn de forma divertida la terminació del seu número. “És una manera de donar-li un toc especial.”

La reobertura no ha estat fàcil. Han estat set mesos esperant la llicència enmig de tràmits lents i burocràcia. Combinar-ho amb el restaurant "no és senzill", però ho porta amb naturalitat: “Ara estem assimilant-ho tot.” De fet, assenyala que una administració és més tranquil·la que un restaurant. “És un negoci més estable, i volia provar.”

El primer dia d’obertura va ser una festa. Coincidint amb el mercat setmanal, el barri es va bolcar. “Feia temps que preguntaven quan obriríem. Hi havia molta expectació.” I la resposta no s’ha fet esperar: bon ritme de vendes, premis i energia positiva.