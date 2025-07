“Els preus del lloguer social estan a la mitjana del preu de mercat, no té cap sentit i no és assumible”, expressa Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem. La formació d’esquerres ha registrat diverses preguntes al govern municipal per exigir mesures per l’increment de preu previst en les promocions de Can Llong.

Els comuns defensen que l’Ajuntament hauria de treballar per equiparar els preus d’aquestes promocions a les de Vimusa, on els lloguers es troben “entre els 400 i els 500 euros mensuals en molts casos”.

Mena insisteix que l’habitatge ha de ser la prioritat del govern municipal i que cal abordar amb urgència l’actual emergència habitacional. Entre les propostes de la formació hi ha l’elaboració d’un nou pla local d’habitatge i un paquet de mesures estructurals.

Concretament, proposen ampliar el parc públic amb nova construcció i mitjançant convenis amb entitats bancàries per posar en circulació habitatges buits —que, segons els Comuns, serien prop d’un miler a Sabadell. També defensen la revisió de preus en promocions públiques i l’impuls de la rehabilitació d’habitatges per fer-los habitables i accessibles.