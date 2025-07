Els Geganters de Covadonga es reivindiquen a la seva Festa Major

Aquests estan sent uns dies especials al barri de Covadonga, ja que durant aquest cap de setmana (del 18 al 20 de juliol) celebren la seva Festa Major, recuperant, a més a més, les seves dates tradicionals. L’Associació de Veïns, amb el suport d’entitats i comerços locals, ha organitzat un programa intens d’activitats per a totes les edats, on la cultura popular pren el protagonisme.

Un dels grans moments de la Festa sempre és la cercavila dels Gegants de Covadonga d'aquest dissabte 19 de juliol al matí. Després de la plantada inicial, s'ha iniciat la cercavila gràcies als Geganters de Covadonga i també als Gegants de Sabadell, amb un recorregut que ha sortit des del carrer Felip Benessat (cantonada amb Santa Teresa), passant pel carrer Covadonga fins a la plaça de Sant Salvador (on s’ha fet un avituallament), i continuant pel mateix carrer fins a la plaça de la Sardana. També els han acompanyat els grallers de Covadonga.

Carles Xavier Fernández, membre dels Geganters de Covadonga, ha volgut destacar un dels moments clau de la cercavila: “Fem una primera plantada davant de la residència Vitalia, perquè puguin sortir els avis o almenys intentar que ens vegin des de fora”. Després, la cercavila ha continuat pels carrers principals del barri, parant a la plaça Antoni Llong davant del Bar 145 (un dels patrocinadors) i culminant amb els balls finals a la plaça de la Sardana.

Sobre el sentiment de pertinença al barri, Fernández ha volgut expressar: “Soc de Covadonga, actualment no hi visc, però el barri és una cosa que es porta des de petit a la sang. La gent que hem nascut aquí sempre ho portem molt endins, i ho donem tot pel barri”. El seu objectiu amb els Geganters de Covadonga és molt clar: vol recuperar l’esplendor que acostumava a tenir la Festa Major: “Volem tornar a ser una festa de referència, com ho vam ser en anys passats”, i ha remarcat que si no poden fer-se un lloc destacat a Sabadell, “sortirem fora”.

A més a més, la colla ha comptat amb el suport dels Gegants de Sabadell. Cristina Paleo, presidenta de la colla sabadellenca, ha remarcat la importància d’ajudar els barris i celebrar la cultura popular sabadellenca: “Volem ajudar-los a tornar a arrencar i fer més difusió perquè la gent surti a veure’ls, que coneguin els geganters i tota la seva tasca”.

Sobre el suport dels Gegants de Sabadell a la cercavila de la Festa Major de Covadonga, Fernández ha destacat: “Per a nosaltres és una gran alegria que la colla més important de Sabadell ens acompanyi a la nostra festa”.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: