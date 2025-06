Qui són els ADF de Sabadell?

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sabadell és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Formada per 24 voluntaris, la seva tasca és fonamental per al benestar del rodal sabadellenc i de la ciutadania. Ara bé, cal recordar que tots aquests membres decideixen posar en risc la seva integritat física de manera voluntària i sense cap mena de remuneració, per protegir els nostres boscos i el bé comú. Cadascun d’ells té una altra feina, que pot estar relacionada amb la tasca que exerceixen com a ADF o, ben al contrari, no tenir-hi cap vinculació.

Izan Estirado

VICTOR CASTILLO

Izan Estirado forma part de l’ADF des de fa un any i mig. “Vaig decidir unir-m’hi perquè m’agrada molt la natura i crec que l’hem de protegir”, explica. També es declara apassionat pel món dels bombers, i considera que l’ADF li ha permès unir dues grans aficions. Va contactar amb l’agrupació a través de les xarxes socials i, des d’aleshores, en forma part. Ara mateix, com que té el carnet verd (nivell inicial per raons de seguretat), no pot entrar en zona calenta. “Primer fas una formació tècnica i pràctica d’un any o any i mig, i després els caps valoren si pots obtenir el carnet groc.” Recorda amb especial estima la seva participació a València després de la DANA. Informàtic de professió, treballa com a desenvolupador d’aplicacions i destaca el contrast: “Amb la informàtica treballo sol i des de casa; amb l’ADF comparteixo experiències amb companys i estic en contacte amb la natura.”

Marc Serra

VICTOR CASTILLO

Marc Serra, cap operatiu i membre de l’agrupació des de fa una dècada, té una trajectòria vinculada al medi natural. “Sempre havia tingut la inquietud i, quan vaig poder, m’hi vaig implicar”, afirma. És gestor forestal i considera que els seus estudis i el voluntariat es complementen. Segons ell, “ara mateix hi ha un canvi de paradigma en el món de les emergències”, on el coneixement del terreny i l’anàlisi de dades són claus per actuar amb eficàcia. I afegeix: “Si realment t’agrada el medi, t’omple moltíssim. La relació entre companys és única, és com una segona família.”

Darío Salvador

VICTOR CASTILLO

Darío Salvador també va buscar una manera d’implicar-se a la ciutat quan es va traslladar a Sabadell des de Barcelona. “Vaig trobar en la protecció del bosc una gran tasca”, comenta. Enginyer de professió, troba similituds entre el seu àmbit laboral i l’ADF: “Tots dos consisteixen a resoldre problemes de manera ràpida i directa.” Considera que el voluntariat dels ADF ha de ser totalment vocacional i que s'ha d'establir "una relació de confiança plena entre companys, és fonamental per treballar en situacions de perill".

Arnau Tarrés i Xescu Roig

VICTOR CASTILLO

Arnau Tarrés i Xescu Roig són dos dels voluntaris més nous; es van incorporar el setembre de 2024. Tarrés, de 25 anys, prepara les oposicions per a bomber forestal i veu el voluntariat com una experiència molt útil: “Són unes pràctiques a escala real per comprendre el treball de bomber forestal. Ho recomano totalment, fins i tot crec que hauria d'haver-me unit molt abans.” Roig, amb 20 anys, explica que va arribar a l’ADF buscant un camí: “Estava en un moment vital de dubtes, i això m’ha ajudat a trobar una direcció.” Ara vol continuar formant-se en el món forestal i fer-ne el seu futur professional.