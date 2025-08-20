El trànsit aeri a l’Aeroport creix un 7,6% de gener a juliol respecte del 2024

L’Aeroport de Sabadell va tancar el juliol fregant una mitjana diària de 200 moviments, traduint-se, a dia 31 del passat mes amb 5.998 operacions, un 1,8% més que el mateix període del 2024.
Amb els prop de 6.000 enlairaments i aterratges, l’aeròdrom sabadellenc se situa a les 37.380 operacions, de gener a juliol, un 7,6% més que els set primers mesos de l’any passat.
Aquesta xifra ja supera (+1.006) tot el volum del trànsit aeri que es va generar a Sabadell al llarg del 2016.
Les òptimes condicions meteorològiques del mes passat, que se sumen en un dels mesos amb més hores de llum solar i a les tasques dels mitjans aeris dels cossos d’emergència, situen el juliol del 2025 en el millor mes, des que el gestor aeroportuari de l’aeroport de Sabadell, Aena, fa públiques les dades mensuals, l’any 2002.
Per altra banda, el nombre de passatgers que van utilitzar les instal·lacions aeroportuàries durant el mes passat va ser de 642 persones, una lleugera disminució respecte del juliol de l’any passat (-4,9%). Durant els set mesos de 2025, s’han registrat 2.894 passatgers, un 30,8% menys respecte al mateix període del 2024. Malgrat una variació interanual negativa, els prop de 3.000 viatgers que han fet parada a Sabadell, en els primers set mesos de l’any, ja superen el total de passatgers que van utilitzar les instal·lacions aeroportuàries sabadellenques durant el 2019 (2.826).
Respecte a la resta de la xarxa d’Aena a Catalunya, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat va aconseguir al juliol 5.540.010 passatgers i 33.660 operacions. Per part seva, l’Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar 327.075 viatgers i 3.261 moviments d’aeronaus. Finalment, l’Aeroport de Reus va gestionar 2.789 aterratges i enlairaments i un total de 222.453 passatgers. Els aeroports del Grup Aena van tancar el juliol del 2025 amb 38.474.698 passatgers, un 2,7% més que el mateix mes del 2024.