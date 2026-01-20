“Volem més control de l’oci nocturn”

Veïns del Centre de Sabadell han traslladat al Diari la seva preocupació i malestar pels sorolls nocturns reiterats que asseguren patir des de fa mesos. La problemàtica, expliquen, està relacionada amb l’activitat d’algun establiment de la zona. Segons el relat dels afectats, el volum de la música i l’activitat nocturna es prolonguen habitualment fins a les tres o quatre de la matinada, sobretot al carrer, fet que els impedeix descansar amb normalitat. Alguns veïns afirmen que pateixen episodis d’insomni, estrès i ansietat. Els residents expliquen que han presentat diverses instàncies i queixes a l’Ajuntament de Sabadell demanant una actuació clara i efectiva, però lamenten no haver rebut “cap solució”. Aquesta manca de retorn institucional és, segons indiquen, una de les qüestions que més els indigna: “No sabem si aquests locals compleixen realment la normativa”.
També es queixen de l’incivisme que es genera als carrers, amb acumulació de gots i restes de begudes. Els veïns reclamen aclariments sobre fins a quina hora permet la llicència municipal l’obertura d’establiments. També demanen més control per part de l’Ajuntament i de la Policia Municipal, tant pel que fa als horaris com al nivell de soroll, així com mesures sancionadores si es detecten incompliments. “La convivència entre l’oci nocturn i el dret al descans hauria de ser possible, però cal fer complir les normes”, remarquen. En aquest sentit, recorden que no estan en contra de l’activitat econòmica ni de l’oci, però sí d’un model que, segons denuncien, “es fa a costa de la tranquil·litat dels veïns”.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, asseguren que hi ha diverses inspeccions a la zona zero de les queixes, també per mesurar el soroll de l’establiment, i “no hi ha cap irregularitat”, asseguren fonts municipals. Els locals tenen llicència d’activitat i tot s’ajusta a la normativa. “Diferents departaments municipals hi han parlat moltes vegades amb els veïns, se’ls ha explicat el que s’ha fet i que està tot en regla i que no se superen els límits de soroll permesos”, exposen.