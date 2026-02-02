Identifiquen un home que es dedicava a punxar les rodes dels vehicles al sud de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell va identificar un home que s'encarregava de punxar els pneumàtics de diversos vehicles al sud de Sabadell. Alguns veïns van fer avisar els agents policials del succés i van aconseguir localitzar el presumpte autor dels fets. Una vegada identificada, van traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí davant de la presència de possibles "problemes mentals", tal com diuen des del cos policial, que el conduïen a cometre els fets. Fonts del mateix hospital, però, no han pogut confirmar l'estat del pacient ni la diagnosi que se li va dur a terme. De moment, no hi ha constància ni de la quantitat de vehicles que s'han vist afectats pel succés ni de la zona exacta d'actuació de l'autor.
No és la primera vegada que es viu un episodi d'aquestes característiques a Sabadell. La Policia Municipal va detenir l'octubre del 2021 un home de 27 anys per punxar els pneumàtics de 23 vehicles. En aquell cas, va ser vist per diversos testimonis, a la carretera de Molins de Rei, al barri de Gràcia, i va ser detingut pels agents locals. Va ser acusat de participació en un delicte de danys a vehicles estacionats a la via pública i se li van instruir diligències judicials. La ciutat compta, actualment, amb una cinquantena de zones controlades amb càmeres de vigilància, tot i que l'Ajuntament té previst ampliar aquesta cobertura per augmentar la seguretat als carrers de Sabadell i erradicar els problemes vandàlics. Els veïns de diversos punts de la ciutat demanen més seguretat, en general.
El vandalisme en la crema de contenidors, també "sota la lupa"
A part, s'han viscut diversos episodis de cremes de contenidors, alguns relacionats amb actes vandàlics, durant el darrer any. Diumenge passat, a la Creu Alta, hi va haver una nova successió d'incendis de contenidors, així com el que hi ha hagut aquesta matinada al barri de Can Puiggener, que ha acabat amb un vehicle totalment encès. Segons apuntaven des del mateix Ajuntament en una entrevista al Diari, la Unitat d'Anàlisi ha estat un dels punts clau per a la implementació de noves mesures que han permès controlar el nombre de casos: "Tenim un informe que ens diu dia, hora i lloc del succés. Per tant, si en algun punt observem algun patró semblant fem la vigilància pertinent, cosa que ha ajudat molt a fer baixar els casos", apuntava Adrián Hernández, regidor de Seguretat. "Per això, ara mateix tenim cada vegada més casos puntuals, i no l'actuació d'un piròman", afegeix. En els punts que hi ha una crema de contenidors sistemàtica, a part, s'hi estan implementant contenidors metàl·lics per, en la mesura del possible, reduir la velocitat de la crema i dificultar la propagació de les flames.