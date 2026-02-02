ARA A PORTADA

Rodalies manté els serveis alternatius per carretera en alguns trams de la línia R4

La situació a la xarxa ferroviària catalana no s'ha normalitzat del tot, encara

  • Una estació de Rodalies, en una imatge d'arxiu
Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 09:36

Rodalies de Catalunya encara no ha restablert completament el seu servei ferroviari a la línia R4. Després de dues setmanes molt complicades pels usuaris de Rodalies, aquest dilluns 2 de febrer, quinze dies més tard de l'accident mortal a Gelida, la situació encara no s'ha normalitzat del tot. Des del passat 26 de gener, en alguns rams de la línia R4 s'hi ha instaurat un servei alternatiu per carretera "mentre es treballa per recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat". Per això mateix, els trens d'aquesta línia circulen entre Martorell-Central i Terrassa Estació del Nord, i entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia. En ambdues línies hi ha limitacions de velocitat que poden provocar demores en les freqüències habituals. Alguns usuaris ja han emès la seva queixa a les xarxes socials per la manca de trens a primera hora del matí.

El servei alternatiu per carretera té una freqüència de pas de 30 minuts entre combois o de dues hores i cobreix totes les parades que no formen part del servei ferroviari, des de Terrassa Estació del Nord fins a Manresa. Hi ha un bus cada mitja hora amb parades a Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa Estació del Nord cada mitja hora, o un bus entre Manresa i Terrassa amb parades intermèdies cada dues hores, segons informa el Govern a la seva pàgina web oficial. En total, s'han desplegat 150 autobusos a tot Catalunya per cobrir els trams afectats i s'ha intensificat la informació a les diverses estacions per avisar els usuaris de la situació. 

