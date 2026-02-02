ARA A PORTADA
Ja és obligatori registrar el patinet elèctric a la DGT: els nou punts clau sobre la nova mesura Jan Cañadell Puigmartí
Una mala primera meitat i un nefast arbitratge priven el CE Sabadell del triomf Marc Segarra Rodríguez
La Crida denuncia l’abandonament de la Casa Grau i rebutja la seva concessió al Banc Sabadell Redacció
Rodalies manté els serveis alternatius per carretera en alguns trams de la línia R4
La situació a la xarxa ferroviària catalana no s'ha normalitzat del tot, encara