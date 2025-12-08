El Girona acaba amb el somni del Can Rull RT a la final del Memorial Luque-Gallardo

El setzè Memorial Manuel Luque-Álex Gallardo va coronar un nou campió, i va ser històrica per als equips sabadellencs, especialment per a l'amfitrió. Després dels tres títols consecutius de l'Espanyol, el Girona va succeir els blanc-i-blaus en el palmarès amb el seu primer trofeu al Municipal Paco Herrera. L'edició va ser la més exitosa de la història per al club organitzadors, el Can Rull RT, que contra tots els pronòstics es va plantar a la final. Els gironins, això sí, van ser molt superiors i es van imposar amb claredat (0-5).
En el seu camí fins a la final, el conjunt local va anar superant obstacles fins i tot amb la gran fita d'eliminar el Barça (1-0) en els quarts de final. A les 'semis', el derbi sabadellenc davant del CE Mercantil es va decidir en els penals. L'equip gracienc havia superat l'Atlético de Madrid, subcampió de l'última edició, en l'anterior ronda i, finalment, va aconseguir un gran tercer lloc guanyant el Chinese Football Boys en la final de consolació (1-0).
L'equip més llorejat en la competició, l'Espanyol, va caure precisament en mans del conjunt xinès, també en uns quarts de final que van deixar moltes sorpreses. Enguany, la representació asiàtica va ser molt nombrosa amb fins a quatre clubs. Els més 'veterans' (tercera vegada al Memorial) van ser els que van arribar més lluny en el torneig. Una edició històrica per al Can Rull RT que va millorar el tercer lloc del 2024 i es va quedar a una passa d'aixecar per primer cop un Luque-Gallardo que ja han guanyat sis clubs diferents.