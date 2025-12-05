Carles Coll, campió d'Europa en els 200 braça

Carles Coll continua regnant en la seva prova. Un any després d'aconseguir el títol mundial a Budapest, el nedador del CN Sabadell s'ha proclamat campió continental en els 200 m braça de l'Europeu en piscina curta de Lublin. En una cursa molt ajustada i competida en tot moment, Coll ha agafat l'avantatge després dels primers cinquanta i ha mantingut el ritme fins a deixar enrere el plusmarquista Caspar Corbeau en una lluita aferrissada per a signar un temps de 2:00.86, rècord estatal, pel 2:01.27 del neerlandès. L'austríac Luka Mladenovic ha completat la zona de podi amb el tercer lloc.
El tarragoní ja havia estat el més ràpid en la jornada de dijous, tant en les sèries classificatòries (2:03.32) com en les semifinals (2:01.91). Pel que fa a la resta de la competició, Carles Coll també va tenir protagonisme en els 100 braça, aconseguint dos rècords estatals amb el 56.42 que va fer a la final i igualant el dels 50 m al parcial, tocant la paret en 26.26. En aquesta prova, va quedar cinquè a quinze centèsimes del podi. Completarà la seva participació a Polònia amb el triplet de la braça: els 50, amb les sèries demà dissabte al matí.
En els relleus, també va signar una altra actuació històrica per a la natació espanyola. Va formar part del 4x50 lliure masculí, que va ser cinquè (1:23.65), molt a prop del podi, però aconseguint el rècord estatal, que ja havien superat amb el temps de la matinal (1:24.65). Sergio de Celis era un dels integrants de l'exitós quartet, nedant la segona posta. El balear també va assolir la millor marca espanyola en els 4x50 lliure mixt amb un temps d'1:30.52 que els va valer un bon sisè lloc a la final. Tots els representants del Club encara han de nedar una prova individual el cap de setmana: De Celis els 50 lliure, Diego Mira els 400 estils, Eudald Tarrats els 50 braça i Paula González els 400 estils.