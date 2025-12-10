Tres sabadellencs, campions d'Espanya de Jujitsu a Sevilla

Balanç molt positiu per al Club KSK CFC Sabadell després de la Copa d'Espanya de Jujitsu, celebrada a Sevilla aquest cap de setmana. Tres esportistes de l'entitat van aconseguir pujar al calaix més alt del podi de les seves respectives categories en la competició.
Iván López es va imposar en categoria infantil -42 kg, guanyant Francisco Rodríguez en la final. També va ser or en grappling. Miriam Gómez, per la seva banda, va ser campiona sènior en -54, davant de Maria Campos, i va penjar-se un bon bronze en la categoria absoluta. El tercer títol dels sabadellencs va ser per a Víctor Torrents, en juvenil -52, amb una gran victòria contra Guillermo González. També va ser bronze en -57. Un èxit per al club que es continua consolidant entre els millors de l'estat.
El Su-Ba-Lee també triomfa en l'estatal de clubs de taekwondo
Paral·lelament, a La Nucía, el Club Su-Ba-Lee de Sabadell també va signar una jornada profitosa pel que fa als resultats en el Campionat d'Espanya de Clubs de Taekwondo. L'entitat local es va convertir en el primer equip amb un or en la modalitat de Parapoomsae Duo parelles inclusives i també va aconseguir un gran segon lloc en la classificació de clubs en Parapoomsae individual. Una participació excel·lent que consolida el club com a referent estatal en aquesta disciplina.
En categoria individual, Guillem Ramos, Martí Novellai Jordi Aznar van penjar-se l'or, Sonia Sánchez va ser plata i Óscar Baciero, bronze. Per parelles, Guillem Ramos i Paula Bravo, Martí Novella i Júlia Lafuente i Óscar Baciero i Lafuente van pujar al més alt del calaix, mentre que Sonia Sánchez i Óscar Gallardo van aconseguir un meritori segon lloc. Un cap de setmana rodó per a l'entitat que continua amb la inclusivitat en l'esport com a principal motor.