La matinada d'aquest dissabte, 26 de juliol, els Bombers han rebut un avís a les 5.00 h per l'incendi d'una zona de barraques, a la Ronda Europa amb la carretera de Terrassa al barri de Can Llong. S'hi han desplaçat sis dotacions i la superfície cremada ha estat d'aproximadament 250 m². El servei ha durat fins a les 9.00 h del matí, i s’ha controlat l’incendi amb dues línies d’aigua. No hi ha hagut ferits.