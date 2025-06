El CE Sabadell torna a ser equip de Primera Federació

Amb molt patiment, amb caràcter, amb personalitat i sabent jugar com tocava i quan tocava, el Centre d'Esports ha certificat el seu retorn a Primera Federació un any després. Una temporada d'alts i baixos, en què s'ha viscut una autèntica muntanya russa d'emocions, però que ha acabat de la millor manera possible. Els arlequinats han defensat amb ungles i dents el resultat de l'anada i amb l'empat a zero a La Condomina ha aconseguit l'objectiu de l'any. El Sabadell torna a ser equip de la categoria de bronze del futbol estatal.

David Movilla ha mantingut la seva aposta amb un onze molt continuista. L'única novetat, de fet, ha estat obligada per la lesió de Bakayoko. El seu lloc, sorprenentment, l'ha ocupat Javi Delgado, relegant Peque Polo a la banqueta. D'altra banda, Alfredo Pedraza i Alberto Trapero s'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica en el retorn de 'Tiko' Iniesta després de més de dos mesos de lesió.

L'afició arlequinada, en la sortida dels jugadors al terreny de joc / David Chao

Des de l'inici s'ha vist clar el guió de partit, molt diferent del d'anada. Amb un UCAM molt vertical i que ha sortit amb tot per avançar-se en els primers compassos. El primer avís ha estat en una passada a l'espai que Gianni ha rebutjat quan Rubén del Campo es plantava sol i, poc després, el mateix davanter no ha encertat a rematar una passada molt perillosa de Luque, principal mal de cap de la defensa arlequinada. El vallesà també ha obligat a treballar al porter lloretenc amb un xut creuat.

Amb el pas dels minuts, el Sabadell ha aconseguit frenar el ritme dels murcians que, tot i això, han continuat arribant amb freqüència sobre la porteria visitant. Urcelay, en un llançament de falta, també ha fet intervenir Cassaro abans d'un tram final del primer temps en què el Centre d'Esports ha sapigut jugar les seves cartes per frenar constantment el ritme i anar guanyant segons al cronòmetre en cada acció. En una contra, fins i tot Morcillo ha avisat amb una rematada de cap desviada abans del descans. La intensitat i el baix llistó del col·legiat, però, han fet anar als vestidors als homes de Movilla molt carregats de targetes, amb fins a quatre futbolistes amonestats.

Cortés, en una disputa dins l'àrea / David Chao

Un d'ells, Vargas, ha estat substituït per Ton Ripoll abans de l'inici del segon temps. A la represa, el partit s'ha igualat. El Sabadell s'ha sentit més còmode i fins i tot ha amenaçat amb alguna arribada perillosa. L'ensurt l'ha donat Kaiser, prop de l'equador, després d'un cop al cap que fins i tot l'ha deixat inconscient alguns minuts i que ha alarmat tots els presents a l'estadi. Per sort, ha pogut continuar sense més problemes. Qui sí que ha dit prou és Miguelete,que ha deixat el seu lloc a Peque Polo.

Poc després ha arribat la més clara per al Sabadell als peus de Sergio Cortés. El capità arlequinat ha vist com Ackerman salvava el 0-1 després d'una gran conducció d'Urri. En la jugada posterior, Kaiser, ara sí, s'ha hagut de retirar, camilla inclosa i entre els xiulets lamentables de part de la graderia, deixant el seu lloc a Diego Cámara. Entrant ja en el tram final, Peque Polo ha tornat a avisar després d'una bona passada a l'espai, però sense angle davant del porter ha rematat al lateral de la xarxa.

Minuts després, de nou Polo ha gaudit d'una oportunitat immillorable d'avançar els arlequinats després de caçar una pilota dins l'àrea i empalar una espectacular volea que ha topat amb el travesser. Ja en el descompte, Movilla ha esgotat canvis amb l'entrada de Javi Feria i Pau Fernàndez per Cortés i Delgado. Tretze minuts de resistència en el temps extra per tornar el Sabadell d'on no hauria d'haver sortit mai.

Fitxa tècnica

UCAM Múrcia: Ackerman; Yeremy (Sevila, m. 90), Javi Ramírez, Urcelay, Del Campo, Luque, Pablo Hernández (Segura, m. 81), Ale Marín (Julito, m. 81), Alexis García (Xente, m. 68), Booker i Miki Bosch (Amín, m. 90).

CE Sabadell: Gianni; Vargas (Ripoll, m. 46), Kaiser (Cámara, m. 73), Bonaldo, Segura, Morcillo, Urri, Cortés (Feria, m. 92), Rubén Martínez, Miguelete (Peque Polo, m. 68) i Delgado (Pau Fernàndez, m. 92).

Àrbitre: Víctor Manuel Broncano (comitè extremeny). Grogues: Luque, Yeremy, Urcelay, Del Campo, Julito; Vargas, Rubén Martínez, Miguelete, Cortés, Segura.

Incidències: Partit disputat a La Condomina amb mig miler d'arlequinats a les graderies.