Les reaccions a l'ascens del CE Sabadell

Tretze minuts, que van ser catorze, de patiment i solidesa en el descompte per acabar de certificar el retorn a la Primera Federació. Amb el xiulet final de l'àrbitre, una invasió de camp dels més de 400 aficionats del Centre d'Esports presents a La Condomina i l'emoció dels futbolistes després d'una temporada molt dura, d'alts i baixos, que ha acabat de la millor manera possible.

Entre els protagonistes, un Gianni Cassaro va tancar la seva porteria. "Hem patit molt perquè sabíem el que estava en joc, però l'equip ha aguantat molt bé i hem deixat la porteria a zero una vegada més per assolir aquest objectiu que no ha estat gens fàcil", deia. El lloretenc, visiblement emocionat, va fer èmfasi precisament aquests sentiments a flor de pell. "Ara mateix no penso res. Només sento emoció i alegria per tota aquesta gent, per l'equip i per la meva família que els porto sempre amb mi. És impossible no emocionar-se i gaudir d'aquest moment. Ha estat molt dur, no puc descriure el que em passa pel cap ara mateix. S'ha de celebrar com toca."

També va jugar un paper fonamental en el triomf Javi Delgado. Després de setmanes en l'ostracisme absolut, li va tocar agafar el paper del '9' amb l'absència de Bakayoko i es va buidar. Un premi per tancar de la millor manera possible una temporada molt complicada personalment. "Ha estat una autèntica muntanya russa aquesta temporada. En els moments més difícils he trobat força per tirar cap endavant i aquesta és la recompensa. He patit com mai en el partit, però aquí tenim l'objectiu". El càntabre, molt content, també va voler tenir unes paraules per l'afició. "Ara només penso a celebrar això. Aquest club i la seva gent són una absoluta bogeria. Me n'alegro moltíssim d'haver aconseguit aquest repte en una entitat com el Sabadell. Encara no m'ho crec", afirmava. Tirant la vista enrere, Delgado li dona encara més valor a la fita, venint d'on venia l'equip. "Hem tingut moments de pensar que era impossible estar com estem ara. Ens hem animat entre tots, no hem tirat mai la tovallola i, un cop hem arribat fins aquí, el final no podia ser un altre. Hem fet un play-off de 10".

En el duel decisiu li va tocar entrar a la segona meitat, però fent balanç general de la temporada, segurament estem parlant d'uns dels MVP de l'equip: Ton Ripoll. El carriler, encara en shock, fins i tot es va quedar uns minuts mirant el marcador, sense acabar d'assumir el que havia aconseguit. "No m'ho acabo de creure. Des que es va crear la categoria, he disputat cada any el play-off i cada any he acabat eliminat per un equip murcià. Des de fa bastants mesos, jo veia que en aquest grup hi havia alguna cosa diferent, que havia de ser la bona. Estic molt content. Hi ha molta feina al darrere i, personalment, li vull dedicar això a una persona molt especial, a on sigui que està, estic segur que ha passat també gràcies a ell", deia entre llàgrimes d'emoció. El de Santpedor tanca una temporada en què les lesions li han fet la guitza, però amb un somriure i l'objectiu complert. "Ha quedat clar que no importa com de fort et tiren a terra sinó les ganes amb què t'aixeques. Ho hem vist amb molts companys aquesta temporada i s'ha vist que tots hem posat l'objectiu col·lectiu per sobre de l'individual en tot moment i hem obtingut la recompensa que tant desitjàvem". Ripoll va signar la seva renovació fa alguns mesos fins al 2027. Ara, podrà gaudir de la categoria superior amb el Sabadell. "Pot ser el començament d'alguna cosa molt maca".

En la mateixa línia, l'altre gran descobriment de la temporada ha estat Albert 'Urri'. En el duel decisiu a La Condomina va tornar a fer una demostració de personalitat, qualitat i capacitat física bestial. "Hem anat evolucionant com a equip i aquests últims partits hem demostrat una gran maduresa per gestionar cada moment com toca. Sabíem que ens pressionarien perquè necessitaven un gol, però hem sabut defensar amb tot i tirar-ho endavant", afirmava. El vigatà, que va assolir l'ascens amb l'Olot fa tot just un any, també va voler mirar enrere per valorar una temporada que ha tingut de tot. "És una explosió d'emocions. Aquesta gent s'ho mereix. Ara hem de valorar tota la muntanya russa d'aquesta temporada, amb moments de tot, però ha valgut la pena per poder viure això". Sobre la seva continuïtat, 'Urri' va assegurar que "els arlequinats poden estar molt tranquils".

Un dels companys de viatge del '20' arlequinat al mig del camp en tot l'any ha estat el capità Sergio Cortés, que també es va mostrar molt emocionat davant la fita. "Ara, veure els companys, gaudint i celebrant després de la temporada que hem tingut... només nosaltres sabem com hem patit. Hi ha hagut moments molt i molt difícils, ens han donat mil cops, però sempre ens hem aixecat una vegada més i estic superorgullós dels meus companys. Ens ho mereixem". Cortés també va voler mirar enrere, tocar de peus a terra i veure que el que semblava impossible fa tres mesos, ara és ben real. "Abans d'Olot ningú hauria cregut que acabaríem així. Estic molt orgullós de representar aquest grup, de portar el braçalet, perquè està ple de grans persones, de grans professionals i ara només queda celebrar com toca".

I de veterà a veterà, l''avi' del vestidor, Rubén Martínez, també va voler enrecordar-se de tots els seus companys a l'hora de celebrar l'ascens. "Estic molt feliç. Aquest grup està ple de futbolistes que es mereixen estar a Primera Federació. Alguns que podran debutar, altres que hi tornen amb més experiència i ens fa molta il·lusió a tots. Havíem baixat al fang amb el Sabadell i hem tornat. Hi ha molt esforç al darrere d'això. Estava sent un dels anys més complicats de la meva carrera i ha acabat sent també un dels més macos". L'extrem menorquí, amb contracte per a la pròxima temporada, va assegurar que "ara anem per més".

En canvi, a paraules d'acomiadament van sonar les de David Movilla en roda de premsa. El compte d'X especialista en el mercat de fitxatges, Cazurreando, ja va avançar que sembla que el tècnic no continuarà al capdavant del Centre d'Esports. "Els qui no han confiat en els moments difícils, que ho entenc, els vull agrair també això. He convertit les crítiques i insults en benzina i força per arribar fins aquí. El dolor del dia del Sant Andreu ha estat el motor per poder continuar endavant", deia. El basc, això sí, va assegurar que malgrat que "el Sabadell és un club amb grans possibilitats, però mai m'havia trobat tantes dificultats". Precisament sobre una possible renovació, el de Barakaldo va deixar clar que "no és el moment de personificar, ara toca celebrar".