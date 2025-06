Quin recorregut seguirà la rua de celebració del CE Sabadell?

El retorn del CE Sabadell a Primera Federació tan sols un any després d'haver baixat de categoria és motiu de celebració a la ciutat. Aquest dilluns a la tarda, de 19 h a 20 h, es durà a terme la rua de celebració de l'equip per diversos punts del barri de la Creu Alta i del Centre perquè tothom qui vulgui pugui apropar-se a festejar l'empat d'ahir a Múrcia que es va convertir en victòria en el global de l'eliminatòria.

La rua començarà a les 19 h a l'estadi de la Nova Creu Alta i baixarà per l'avinguda de Lluís Companys i el carrer de Pi i Maragall. Una vegada arribin a aquest punt, el recorregut girarà cap a la dreta per l'avinguda de l'Onze de Setembre i la via de Massagué per dirigir-se, a poc a poc, cap a la plaça de Sant Roc, que serà el darrer punt de la celebració on hi haurà la recepció oficial i la tradicional sortida al balcó a les 20 h.