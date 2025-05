Clam perquè el Govern d’Espanya freni el desig del BBVA

Entitats i patronals coincideixen a assegurar que l’opa del BBVA al Banc Sabadell té prou arguments per demanar que el Govern d’Espanya aturi la fusió, tot i que l’opa acabi prosperant i l’entitat presidida per Carlos Torres en pugui prendre el control, sempre que els accionistes, si arriba el moment, així ho decideixen.

Aquest divendres finalitza el termini de set dies hàbils perquè entitats, associacions i ciutadans poguessin opinar en la consulta pública promoguda per l’executiu de Sánchez. El Consell Intersectorial d’Empresaris, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants i l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell han traslladat a l’executiu diverses raons d’interès general que, segons el seu parer, serien suficients per aturar la fusió. “Amb el sondeig fet a les empreses del nostre entorn més immediat, hi ha un clima de preocupació per la disminució de l’oferta de crèdit que podria suposar aquesta operació. El 50% de les nostres empreses els seus proveïdors de manera simultània és el BBVA i el Banc Sabadell”, alerta la presidenta del Ciesc i del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

En la mateixa línia s’expressa el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, que mostra la seva preocupació per com els compromisos adoptats pel BBVA es podran verificar. “Simplement, s’està suavitzant l’impacte, però el resultat final és que a l’hora de negociar línies de finançament, aquestes es reduiran, i això és una situació de mercat que va en contra del que voldríem”.

Des de l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, recorden el “clamor evident i molt important” de ciutadans i entitats sobre els “riscos” de l’operació. “Ara, la pilota està a la teulada del Govern d’Espanya. Avui dia, el bescanvi no interessa a l’accionista, hi continua perdent diners. Haurien de fer una millora molt significativa”, explica Joan Llonch, qui es mostra “optimista” amb el desenllaç de l’operació per al futur de l’entitat en solitari.

Però més enllà d’esgrimir motius en relació amb la concentració, l’accés al finançament i a la pèrdua de llocs de treball i al tancament d’oficines, els representants coincideixin en apuntar un intangible, difícil de quantificar, però molt apreciat i valorat entre el teixit empresarial i econòmic de la ciutat: la manera de fer del banc. “Moltes empreses veuen el Banc Sabadell com un aliat de proximitat amb qui comparteixen visió i trajectòria. La seva desaparició podria trencar aquest vincle de confiança”, alerta el president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené.

“L’especialització, la cultura d’empresa molt pròpia que ha articulat”; tal com defensa Bosch, també tindria un “risc molt alt” de prendre’s, sempre que el BBVA pugui fer efectiu el seu objectiu.

Alhora, preocupa el futur de la Fundació Banc Sabadell, pel paper que juga en diversos àmbits com el cultural o social. “La sensibilitat que han tingut les dues entitats en la nostra zona ha estat diferent. En una –BBVA– ha estat menys visible, i si finalment queda integrat, les entitats socioculturals ens hi notarem”, recorda Alberich.