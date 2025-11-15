Més de 9.000 treballadors del Sabadell participen aquest dissabte de la festa per celebrar el final de l'opa del BBVA

Més de 9.000 treballadors del Banc Sabadell participen aquest dissabte de la festa que l'entitat ha organitzat al Palau Sant Jordi per celebrar el final de l'opa del BBVA. Bona part dels empleats que hi assisteixen són catalans i de l'àrea de Barcelona, però també hi haurà directius vinguts de Mèxic i Miami. La celebració arriba just un mes després del fracàs de l'opa del banc que presideix Carlos Torres i l'entitat la prepara des de fa setmanes amb força secretisme. Segons expliquen diversos treballadors, desconeixen què els han preparat, però saben que hi haurà concerts i parlaments del president, Josep Oliu; i el conseller delegat, César González-Bueno.
Dies després del fracàs de l'opa del BBVA, tots els treballadors del Banc Sabadell van rebre un correu electrònic que, sota l'assumpte "I Love Sabadell", els convidava a un esdeveniment per aquest dissabte al Palau Sant Jordi. "Hi ha un projecte que ens uneix, es diu Sabadell i volem celebrar-lo", deia el correu, on no hi havia cap referència a l'operació de compra del banc basc. Els treballadors havien de confirmar assistència omplint un formulari on havien de dir si preferien estar a la pista o a les graderies.
La festa està previst que s'allargui unes sis hores, entre les 12.45h i les 18.45h. Segons han explicat als empleats, hi haurà begudes, càtering i música en directe "de bandes memorables". Entre la plantilla s'ha especulat sobre els grups que hi actuaran, però l'organització els manté en incògnita.
Entre els empleats en les últimes setmanes també s'ha fet córrer una cançó de rap que sota el nom 'Talento', elogia la tasca del banc i recela de l'opa. "Sabadell resisteix, la història ho explica, un projecte sòlid que es reinventa, el nostre rumb és clar i no el marca el vent, ens mantenim en peu defensant el talent", diu la tornada del tema, que es pot trobar a Spotify.
L'esdeveniment l'està organitzant el departament de recursos humans del banc i ha tingut "bona acollida", segons expliquen diverses fonts. De fet, treballadors de fora també la veuen com una "oportunitat" per passar el cap de setmana a Barcelona i fer una mica de turisme per la capital catalana. El Sabadell té prop de 19.000 treballadors, dels quals uns 13.500 a l'Estat -inclosos uns 5.800 residents a Catalunya-.
Es tracta de la primera vegada que el Sabadell fa una festa d'aquesta magnitud. Tampoc és molt recurrent que el Palau Sant Jordi s'utilitzi per a aquesta mena d'esdeveniments empresarials. L'any passat el recinte també va acollir una festa dels empleats de McDonald's en el marc de la seva convenció global, que celebra cada dos anys. A l'esdeveniment privat hi van actuar Dua Lipa i The Killers.