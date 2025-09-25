Sabadell Aixeca el Teló celebra 10 anys de germanor entre entitats teatrals

És el moment teatral més aplaudit de tot l'any, de llarg. La gala Sabadell Aixeca el Teló ha omplert la Faràndula per donar el tret de sortida a la temporada del Teatre Sant Vicenç, Joventut de la Faràndula i el Ciervo, que han ofert esquetxos i números musicals, tastets del que vindrà aquesta temporada. No hi han faltat les dosis habituals d'humor i hi ha hagut espai per al record dels que ja no hi són, però aquest any especialment s'ha rebobinat per comprovar l'estela del camí recorregut. Semblava impossible celebrar 10 anys quan es va plantejar la col·laboració entre entitats teatrals que vivien molt a prop, però d'esquena, i només es miraven de reüll i amb malfiança. Ara pugen a l'escenari i se'n foten de la rivalitat amb ironia, s'abracen, ballen, canten i criden a l'uníson un missatge: "Visca el teatre i visca la cultura!", ha lluït a la pantalla al final de la gala.
Meritxell Reñé i Manel Dalmases han presentat amb solvència, molta elegància i perfecta dicció la gala dirigida per Toni Ten, que ha començat amb un número musical de Queens, estrenada el maig passat pel Sant Vicenç. De seguida, l'alcaldessa Marta Farrés ha pres el torn de paraula per enumerar les bondats del teatre, que no només ens fa riure, sinó que "construeix pensament crític". Tot citant l'actriu Núria Espert –"el teatre té la capacitat de fer-nos sentir menys sols"–, l'alcaldessa ha contraposat l'alegria comunitària de les entitats teatrals davant l'alarmant nombre de joves que es veuen abocats a explicar els seus sentiments de soledat a ChatGPT.
La companyia alGalliner, que fa una dècada va presentar la primera gala, ha tornat a l'escenari per demostrar que el teatre és un bon remei per a no envellir. Com a mínim, d'esperit. Albert Gonzàlez, Òscar Castellví i Xavi Salavert, amb l'absència disculpada de Marc Rius ocupat amb La Casa Nostra, han fet tota una exhibició de com malgastar tres minuts a dalt de l'escenari i aprofitar només els últims 12 segons per fer les campanades.
El primer tastet de la nit ha estat Des de dins, que el Sant Vicenç estrenarà el febrer amb música del compositor Adrià Aguilera. Sincronitzat involuntàriament amb el missatge de l'alcaldessa, la cançó recorda que "tenim la clau de la tristesa a l'interior".
Joan B. Torrella, de la Faràndila, i Laura Lozano, del Sant Vicenç, han reviscut 5 anys després què és presentar la gala, amb un dard simpàtic que només es toleren els germans que s'estimen i que de tant en tant s'enganxen: "Vosaltres repetiu les obres 3 anys seguits!", li ha etzibat ella. Més tard, uns altres expresentadors a l'escenari: Salva Peig i Jordi Casals, expresidents de Joventut i Sant Vicenç respectivament.
El Ciervo ha arrencat una bona riallada amb el seu particular Peter Pam, que ha portat una projecció del capità Garfi al llac del Parc Catalunya i a la piscina del Club Natació Sabadell. Canvi de registre amb el tastet de Ventafocs de Cristina Fabero, que ha estat d'alt voltatge emocional. Intergeneracional, i tan variat que ha anat del ballet al hip-hop, ha estat el número de dansa de Petit Món, l'entitat convidada que dedica tot el que recapta a causes solidàries. Hem pogut comprovar que aquesta temporada els Pirates del Carib del Sant Vicenç desenfundaran les espases en sincronia i que a Teràpia sota els focus, del Ciervo, hi ha joves que tenen moltes ganes de fer teatre.
L'aplaudiment més fort se'l van endur gent de teatre de la ciutat que ja no hi és: Jordi Voltas, Daniel Serra, Montserrat Boada, Lluïsa Llagosta i Josep Garrido.
Han estat molts mesos de reunions, reconeixia Toni Ten projectat a la pantalla. Però que valen la pena perquè "el teatre és una porta on trobar la llum quan tot és fosc". Manel Camps Bosser, l'ideòleg de Sabadell Teatre Associació i pare de la gala, ha recordat com la col·laboració entre entitats va sorgir de la necessitat de posar remei a una "competitivitat a vegades malaltissa". Tot i algunes reticències, "es va imposar el sentit comú" per anar de la mà en un moment, en què encara cuejava la crisi del 2008 i calia buscar solucions per compartir recursos. Va rebre un guardó per part dels presidents de les entitats: Laia Perea, del Ciervo; Toni Marquès, de Joventut; i Jaume Pont, del Sant Vicenç.
La gala va acabar amb un pastís gegant i uns quants infants agafats de la mà per projectar el futur que li espera a la ciutat, que sempre serà més esperançador si hi ha gent a qui el cor li batega per al teatre.