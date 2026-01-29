Dos passatgers, atesos per la topada d'un autobús i un turisme a la Rambla

Desconcert per l'accident entre un turisme i un autobús a la confluència entre la Rambla, el carrer de Bosch i Cardellach i el carrer de Cervantes. Els fets han succeït aquest migdia, poc abans de les 14:30 h, quan els dos vehicles han topat frontolateralment. L'autobús, de la línia número 2, ha quedat visiblement afectat a causa de l'impacte i un dels fars ha quedat despenjat. El trànsit s'ha vist afectat durant uns minuts i el sinistre ha generat incertesa entre els vianants que passaven per allà i han vist de prop l'impacte i les seves conseqüències. Segons informen des de la Policia Municipal, dues persones que anaven a l'interior de l'autobús han resultat ferides lleus, encara que han rebut l'alta in situ després d'una primera observació del Sistema d'Emergències Mèdiques. Al cap d'una estona, l'incident ha quedat resolt i el trànsit s'ha reprès amb normalitat.\r\n\r\n \r\n