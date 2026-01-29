El mercat dels Merinals podria acollir un nou supermercat: "Hi ha operadors interessats"

El futur comercial del Mercat dels Merinals de Sabadell torna a estar sobre la taula després que, fa mesos, tanqués el supermercat del mercat, present a l’equipament durant més de 25 anys. El seu tancament va deixar un buit important en l’oferta de proximitat i va provocar una davallada notable de l’afluència de l'equipament municipal. L’Ajuntament de Sabadell està treballant ara per treure a concurs la gestió d’un nou supermercat al mercat. Fonts del consistori asseguren que ja hi ha interès per part d’operadors potencials, una notícia que ha reactivat les esperances de comerciants i veïns.
Inaugurat el 1983, el mercat va viure dècades d’activitat intensa, però avui només cinc parades continuen obertes d’una trentena de locals: una fruiteria, una carnisseria, una perruqueria, un bar i una aula de cuina de Xalest. La resta, persianes abaixades. La situació actual és delicada, tal com explica la paradista Mari Luz Fernández: “Ens faria falta un bon impuls, que vingui un supermercat i dinamitzi la zona. Seria una molt bona notícia. La veritat és que ara mateix no estem bé: a dalt només quedem dues parades, i a baix també hi ha ben poca cosa”. Veïns i comerciants reclamen, més enllà de la reobertura d’un supermercat, una estratègia global de dinamització que inclogui activitats, suport al petit comerç i incentius per atraure nous operadors. El president de l’associació de veïns de Merinals-Can Gambús, Rafael Mata, també veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que doni vida a la zona: “Tot el que sigui donar vida a la zona i al mercat i evitar que el mercat vagi a menys és positiu”. Mata recorda que Can Gambús és una zona en expansió, amb nova construcció d’habitatge de lloguer social, però adverteix que sense serveis de proximitat “la gent no fa vida aquí”. En aquest sentit, apunta que la solució no passa només per un nou operador, sinó per una aposta més àmplia pel petit comerç i per l’arribada de noves parades.
Cristina Guillem, veïna dels Merinals i clienta del mercat, assegura que "el mercat necessita un impuls" i celebra la notícia de la possible obertura d’un nou supermercat. “Per mi és una alegria, perquè significa tornar a donar-li ús al mercat i fer-lo realment per la gent del barri i els que vivim a prop”, explica. Guillem destaca també la importància del servei que pot oferir: “Un supermercat aquí facilita molt el dia a dia, perquè no caldrà anar tan lluny ni agafar el cotxe per fer una compra bàsica. És una notícia molt positiva”. Explica que, després del tancament del Condis, també va abaixar la persiana la parada d’en Medran, fet que va deixar el mercat amb molt poca activitat. “Cada vegada hi ha menys moviment i el mercat queda pràcticament en desús”, relata.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha impulsat diverses millores a l’equipament. L’any passat es van invertir més de 730.000 euros en la renovació integral de la coberta del mercat amb criteris de sostenibilitat, dins un pla de modernització dels mercats municipals. També s’ha posat en marxa un servei de ludoteca gratuït per facilitar les compres a famílies amb infants. Tot i això, clients i paradistes coincideixen que aquestes actuacions són “necessàries però insuficients”. “Aquestes iniciatives estan molt bé, però cal fer que hi hagi xup-xup, vida comercial de veritat”, exposen.
Abans que el nou supermercat pugui obrir portes, l’Ajuntament haurà de completar el procés de concurs públic i seleccionar un operador. Mentrestant, paradistes del Mercat dels Merinals continuen esperant un revulsiu que permeti al mercat recuperar pols comercial.