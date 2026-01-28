“Hi ha una desena de cotxes abandonats al solar i algunes persones vivint-hi”

Fins a una desena de vehicles abandonats en un solar de Sabadell. Un terreny situat al barri de Torreguitart, entre els carrers de Maestrat i la carretera de Prats del Lluçanès, s’ha convertit en un “dipòsit de cotxes abandonats”, segons alerten veïns de la zona i, fins i tot, amb persones sense llar residint a dins dels vehicles. Antonio Recio, president de l’associació de veïns de Torreguitart, denuncia que “hi ha persones dormint entre els cotxes abandonats” i lamenta que “aquest aparcament s’ha convertit en un dipòsit a l’aire lliure, on tothom pot abandonar el vehicle”. Recio reclama una resposta i adverteix que “la degradació del barri és un fet”.
Altres veïns comparteixen aquesta percepció. “No és només una qüestió d’imatge, és una sensació constant de deixadesa”, explica la Yolanda M., una veïna de la zona. “Hi ha cotxes que fa mesos que no es mouen, envoltats de brutícia, mantes o plàstics. I ens genera preocupació”, afegeix. Un altre resident assenyala que la situació s’ha anat “cronificant”. El solar, sense tancament perimetral ni cap tipus de control, presenta una imatge de “degradació evident”: cotxes sense rodes, finestres trencades, restes de menjar i deixalles escampades pel terra. Alguns veïns expliquen que, especialment a la nit, l’espai “genera inseguretat”, malgrat que es troba a escassos metres de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. “La sensació és que ningú se’n fa càrrec, comenta en Jordi R., resident del barri.
Es retiraran tres vehicles
Davant d’aquestes queixes, l’Ajuntament ha informat que hi ha tres vehicles que es retiraran en els propers dies, un cop finalitzi la tramitació administrativa necessària. La resta de cotxes, segons el consistori, es troben immersos en processos judicials i la seva gestió correspon als Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, també han confirmat al Diari que hi ha persones sense llar que habiten l’interior dels cotxes i confirmen que les persones en situació de vulnerabilitat estan en seguiment dels serveis socials. Segons l’Ajuntament, “s’està treballant per oferir-los suport”.