"L'arbre va impactar contra el rètol del nostre local. Per sort, no sortia ningú en aquell moment"

La caiguda d'arbres preocupa la ciutadania de Sabadell després dels repetits episodis en pocs dies. Si més no, genera neguit en aquells que ho han vist de prop, patint-ne les conseqüències. L'últim ha tingut lloc aquest dimecres, a l'avinguda de Pablo Iglesias, a tocar de la Bassa de Sant Oleguer. Fonts municipals assenyalen que en aquesta zona hi havia un bosquet de pins i ja s'estava fent un seguiment, perquè ja n'havia caigut algun. "L'arbre ara estava més desprotegit perquè ja no hi ha el bosquet i les pluges han fet que el terra estigui més humit. Això, unit al vent fort d'aquesta nit, pot haver provocat la caiguda", diuen. El succés arriba menys de 24 hores després d'un altre fet gairebé idèntic. En tots els casos, amb danys materials, però, per sort, sense causar ferits. "Va ser molt impactant. Vam sentir un soroll molt fort i pensàvem que un cotxe havia xocat contra un fanal de la zona", narra Isabel Domingo, treballadora de la clínica podològica Peu Actiu, on va impactar un exemplar de grans dimensions precipitat a la via pública.
Els fets van passar dimarts al matí al carrer de Brutau, a l'altura del número 200, a l'Eixample. L'arbre va caure damunt del cablejat elèctric, obligant a tallar els dos sentits de circulació durant uns minuts. Una dotació dels Bombers es va desplaçar a la zona, plena de transeünts trasbalsats per l'incident. "Ens ha destrossat el rètol. Per sort, en aquell moment no sortia ningú del local. Però és perillós. Aquest, per exemple, és un carrer molt transitat", afegeix Domingo. Molts arbres, avisa, estan torçats, un fet que no ha passat desapercebut entre els habituals de l'indret. "A primera hora, una clienta em va dir que havia decidit moure el cotxe del lloc on havia aparcat perquè veia que estava cedint l'arbre. Poc després, va caure", explica. Tècnics de la companyia elèctrica es van mobilitzar per avaluar l'estat del cablejat elèctric i del paviment. Segons fonts municipals, l'exemplar va caure mentre operaris feien treballs de pavimentació a la via, just al voltant de l'escocell de l'arbre.
En les últimes setmanes, s’han produït a Sabadell diverses caigudes d’arbres i fanals en dies d’inclemència climàtica, com fortes pluges o ventades. Precisament, des del consistori apunten a aquestes condicions meteorològiques adverses per explicar les darreres incidències. Les fonts mantenen que els altres arbres no estaven malalts, però amb tantes pluges i ratxes de vent, han acabat cedint. Dimarts, les ventades van fregar els 30 quilòmetres per hora a la ciutat. A primera hora d'aquest dimecres, les ratxes han superat els 60. Un fet que podria haver provocat l'enèsima caiguda. Aquest cop, a Sant Oleguer, on els tècnics municipals ja han treballat per retirar diversos trossos que havien quedat a la zona. En aquest espai, està previst fer un bosc urbà on es plantaran 53 arbres i 176 arbustos. Els treballs començaran els propers dies, quan les condicions climatològiques siguin adequades.
Fotos de David Chao: