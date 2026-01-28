ARA A PORTADA

Sabadell

Un problema en el gas d'un habitatge obliga a intervenir els bombers

Va resultar afectada la instal·lació d'un domicili de Ca n'Oriac

  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
  • Incident de gas al carrer de la Rioja -
Publicat el 28 de gener de 2026 a les 10:46

Un problema en el gas d'un habitatge del carrer de la Rioja (Ca n'Oriac) va obligar a intervenir diferents serveis d'emergències; tot i així, no hi va haver ferits. Fonts dels bombers expliquen que van rebre un avís a les 18.06 h d'aquest dimarts, 27 de gener, d'un veí que creia haver sentit petites explosions al pati de llums de l'edifici i que feia olor de gas.

Tant bombers com tècnics de les companyies de gas i aigua van revisar les instal·lacions i van detectar un problema en la instal·lació de gas del primer pis. Per això, el subministrament de gas va quedar tallat en aquest domicili mentre es feien les comprovacions i reparacions pertinents. En l'operatiu també hi van participar agents de Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, així com efectius del SEM.

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

  • Incident de gas al carrer de la Rioja

 

Notícies recomenades