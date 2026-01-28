Un problema en el gas d'un habitatge obliga a intervenir els bombers

Un problema en el gas d'un habitatge del carrer de la Rioja (Ca n'Oriac) va obligar a intervenir diferents serveis d'emergències; tot i així, no hi va haver ferits. Fonts dels bombers expliquen que van rebre un avís a les 18.06 h d'aquest dimarts, 27 de gener, d'un veí que creia haver sentit petites explosions al pati de llums de l'edifici i que feia olor de gas.\r\n\r\nTant bombers com tècnics de les companyies de gas i aigua van revisar les instal·lacions i van detectar un problema en la instal·lació de gas del primer pis. Per això, el subministrament de gas va quedar tallat en aquest domicili mentre es feien les comprovacions i reparacions pertinents. En l'operatiu també hi van participar agents de Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, així com efectius del SEM.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncident de gas al carrer de la Rioja\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n