Adéu a Librerío de la Plata: “Va obrir un 14 de febrer, per amor als llibres”

De la indústria farmacèutica a l’Uruguai als llibres a Sabadell, per amor i per amor a l’art. Que Librerío de la Plata obrís les portes el dia dels enamorats, un 14 de febrer del 2013, era un presagi d’una vida de passió per la literatura. Un negoci sostingut, precisament, per l’amor als llibres que comparteix la Cecilia Picún amb la seva parella, Miguel Sánchez Laguna, advocat de professió, impulsors del projecte. “Sempre em va agradar llegir, era l’única experiència que tenia al sector”. Tota la resta va venir rodat a base d’aprenentatge.
Nascuda a Montevideo, amb vistes al Río de la Plata, va instal·lar-se a Sabadell. Ara, 13 anys després, Librerio s’acomiada de la seva clientela el 14 de febrer amb una festa que commemora també l’obertura del negoci, malgrat que l’establiment estarà obert fins al 31 de març. “No teníem cap voluntat de tancar fins al 2027, quan jo em jubilo, però no ens han renovat el contracte de lloguer”, explica Picún. “La idea era traspassar el projecte, però no ha pogut ser”, exposa. Segons la versió de l’advocat de la propietat, l’any 2021 van acordar amb la llibreria un últim contracte “improrrogable” que va finalitzar el 31 de desembre del 2025. Segons el representant de la família, malgrat que se’ls va avisar fins a dues vegades abans que vencés el contracte, “no van rebre resposta i la llibreria va avisar “unilateralment” que abandonarien el local el 31 de març del 2026, tres mesos després del final del contracte. Sigui com sigui, Sabadell dirà adeu a l’emblemàtic negoci el març d’enguany.
“El comerç local coneix l’entorn”
El que ha donat ànima a Librerío ha estat, precisament, la immersió en el territori i les necessitats dels lectors: “Hem construït un vincle basat en la confiança i en un tracte de coneixement dels gustos i necessitats dels nostres clients”. “A aquesta mateixa taula ens hem explicat històries molt personals, els llibres et donen la capacitat empàtica per entendre altres persones”. Tanca l’establiment, però no els nou clubs de lectura actius que han anat creixent al llarg dels anys: “L’Ajuntament ens cedirà els seus espais i podrem continuar”.
Els darrers dies, des que s’ha fet públic el tancament, el local ha acollit desenes i desenes de clients que acudien a la seva llibreria de referència a acomiadar-se. “Ha estat un matí d’abraçades i llàgrimes”, explica, fent un símil amb el vals Lágrimas y Sonrisas. “En aquests temps de brevetat, en què tot és efímer, confiem que ens guardeu un racó a la memòria i al cor”, es dirigeix la llibretera als seus clients, agraïda “pels anys de confiança”.