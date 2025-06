El BBVA manté l'opa tot i les noves condicions del govern d'Espanya

El Consell de Ministres l'obliga a mantenir les dues entitats per separat durant un mínim de tres anys

El BBVA continuarà endavant amb l'opa al Banc Sabadell tot i l'enduriment de les condicions per part del govern espanyol, que li reclama que mantingui les dues entitats per separat, tant en autonomia jurída com en la gestió diària, entre tres i cinc anys.

Des que el passat 24 de juny el Consell de Ministres va endurir les condicions per l'opa que havia marcat la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Competència (CNMC) s'esperava la reacció de l'entitat basca, que havia de decidir si continuava endavant o no amb l'operació.

En un comunicat adreçat a la CNMC, el BBVA assegura que "una vegada analitzat l'acord [del Consell de Ministres], BBVA ha decidit no desistir de l'oferta i, per tant, la mateixa es manté vigent conforme el que preveu la normativa aplicable".