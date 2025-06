El govern espanyol autoritza l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell si les dues entitats operen per separat tres anys

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que autoritzarà el procés de concentració bancària entre el BBVA i el Banc Sabadell si mantenen la personalitat jurídica i patrimoni separats i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos anys més. Així ho ha explicat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo en la reunió posterior al Consell de Ministres.

Cuerpo ha detallat que aquesta decisió està fonamentada en cinc criteris d'interès general, més enllà de la defensa de la competència, com per exemple la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social i les fundacions o la protecció de les plantilles. En aquest sentit, el ministre ha explicat que els dos bancs no podran dur a terme processos de reestructuració relacionats amb l'opa.

"La condició és proporcional i equilibrada", ha assegurat el responsable de l'executiu espanyol després d'anunciar la notícia. En aquest sentit, reitera que la mesura "no obstaculitza que el procediment mantingui el seu curs". Ara, el BBVA haurà d'avaluar si amb les noves condicions decideix tirar endavant el procés de control de l'entitat sabadellenca fins al final.

Un llarg procés

La decisió arriba després de mesos esperant el posicionament del Govern de Pedro Sánchez, actor fonamental per marcar les condicions i donar llum verda o no a l'operació. En els últims dies, el Banc Sabadell havia manifestat que veia "lògic" que l'executiu afegís restriccions, mentre que el BBVA va avisar que si era així no descartava la via judicial.

Un cop coneguda la decisió, el BBVA haurà d'actualitzar el fullet de l'operació perquè els accionistes disposin de tota la informació i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) haurà d'aprovar aquest nou document. Per ara, el desenllaç de l'operació no s'espera almenys fins al setembre, tot i que el moviment d'aquest dimarts es considerava clau per totes les parts.

Els perills de la concentració bancària

Des de diversos sectors econòmics s'han pronunciat en els últims mesos contra la concentració bancària, advertint dels riscos que pot comportar. Entre ells, patronals catalanes i autoritats polítiques que advertien dels riscos del canvi en el sistema bancari.

Des de la Cambra de Sabadell han reiterat la voluntat de tenir un pes important en tota la fase prèvia, advertint de la necessitat de defensar l'interès general de les nombroses empreses situades en la demarcació territorial de l'entitat, que podrien veure's afectades per la concentració bancària.

La cronologia de l'opa

El BBVA va iniciar el procés el 9 de maig del 2024 amb una opa hostil després que l'entitat presidida per Josep Oliu rebutgés prèviament una oferta de fusió amistosa el 6 de maig. Al llarg de l’any, l’oferta es va revisar i, alhora, l’operació va obtenir el vistiplau dels reguladors europeus, com el BCE i la CNMC. Aquesta última, amb condicions sobre el manteniment de la xarxa d’oficines o el crèdit a pimes.

El 27 de maig d'aquest any, el cas es va elevar al Consell de Ministres per valorar l’impacte en l’interès general i es va obrir una consulta pública. Ara, l'últim capítol fa avançar el procés cap a una nova pantalla i ens situa en un escenari inexplorat fins avui.